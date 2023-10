Miguel Ángel Muñoz recuerda a su Tata y le lanza un emotivo mensaje: gracias por "haberme convertido en director"

Miguel Ángel Muñoz es uno de los embajadores de la nueva campaña de Ayuda en acción, En su oporTUnidad estás tú, que fue presentada este jueves en los Teatros Luchana de Madrid y en el acto de presentación recordó a su Tata como la artífice de que ahora él se haya convertido en director.

"Las oportunidades son muy importantes en la vida, pero sobre todo en la gente joven, porque a ellos no solamente les puedes dar una oportunidad, sino que además les puedes guiar en el camino. Y esto es lo que realiza Ayuda en Acción", explicó el actor madrileño durante el acto de presentación.

En una entrevista con la revista Diez minutos, el intérprete español profundiza en esa relación con su 'Tata' a la que agradece que le haya "servido de musa para contar nuestra historia y haberme convertido en director", una nueva experiencia que comenzó con el documental 100 días con la Tata.

Desde la partida de Luisa Cantero Sánchez, su Tata y la mujer que lo crió, han pasado tres meses y el día a día para Miguel Ángel Muñoz está resultando "complicado" y "muy difícil" porque aunque llevase años preparándose es muy distinto "vivir el duelo", pero admite a Diez minutos que tiene "fuerza de voluntad para seguir adelante y a pesar de que no tenga ganas de hacer la mayoría de cosas que me plantea la vida, tengo que hacerlo".

En su conversación con Diez minutos no dudó en recordar que "junto a mis padres y mi familia, ha sido y será la persona más importante de mi vida" y que a pesar de que "no hay consuelo", "es inevitable hablar de ella y no tengo inconveniente en hacerlo".

En cuanto a futuros proyectos, el madrileño ha contado a Diez minutos que estrenará en 2024 nueva película en Netflix bajo el título Al otro lado de la pared y continúa escribiendo otra película que quiere dirigir con Paciencia Films: "Estoy totalmente entusiasmado con la productora que tiene dos cortos, Madre selva y Tu tijera mi oreja, este año que son seleccionables para los Goya".

Además, quiere llevar al mundo cinematográfico su nueva faceta como piloto de carreras y ya está preparando "una pieza documental sobre esto" que asegura va a "ser de muchísimo interés", ha afirmado a Diez minutos.