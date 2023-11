Arnold Schwarzenegger repudia su pasado familiar nazi al recibir un premio del Museo del Holocausto

El actor estadounidense nacido en Austria Arnold Schwarzenegger evocó su pasado familiar nazi para subrayar la necesidad de luchar contra el antisemitismo, tras recibir el Premio inaugural al Coraje en la gala anual del Museo del Holocausto de Los Ángeles (California, EE.UU.) por su lucha contra el antisemitismo y la intolerancia.

El exgobernador de California, hijo de un nazi que constantemente le inculcó el rechazo a los judíos, recibió el premio en una gala celebrada el lunes en el Hotel Beverly Hills, en la que pronunció un discurso en el que se refirió a su pasado familiar.

Schwarzenegger habló de los brotes de antisemitismo que han surgido las últimas semanas tras el ataque del brazo armado del grupo islamista Hamás a Israel del pasado 7 de octubre y la posterior guerra de Gaza con la reacción israelí, y dijo que hay que "confrontar" toda "esta negatividad y odio".

Arnold Schwarzenegger recibiendo un premio del Museo del Holocausto. ALLISON DINNER / EFE

"Cuanto más hablemos sobre ese tema, mejor será. Así que todos los días hay que hablar de eso, hay que hablar de ello una y otra vez porque no podemos permitir que se salgan con la suya con esas mentiras y con este odio", afirmó.

"Vengo de un país que se sabe que participó en gran medida en la Segunda Guerra Mundial y que tuvo los nazis más feroces durante la Segunda Guerra Mundial y antes. Pensé que es importante salir y hacerle saber a la gente que la próxima generación no tiene por qué ser la misma, que la próxima generación puede cambiar", afirmó el actor.

Schwarzenegger recordó haber encontrado antisemitismo en su propia casa y contó que, cuando llegó a Estados Unidos tras ganar el concurso de Míster Universo, sintió que tenía que "hablar sobre el odio" e involucrarse con el tema.

"Y cuanto más me convertí en una celebridad, más me convertí en una estrella de cine y una estrella del culturismo y todo eso, más sentí: 'Oh, tengo otro poder'", al ser una voz pública contra el antisemitismo.

El actor contó que ha visitado el antiguo campo nazi de Auschwitz (Polonia) y dijo que planea regresar con "un montón de celebridades de Hollywood para que puedan ver lo que está pasando, lo que sucedió allí y poner el foco en este tema".