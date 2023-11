Las emotivas palabras de Paulina Rubio recordando a su madre: "Sigo hablando de ella en presente, porque vive en mí"

Para Paulina Rubio, la muerte de su madre supuso un duro golpe del que todavía no ha podido recuperarse. Así lo ha contado en su propio pódcast, A solas, junto a Vicky Martín Berrocal. Y es que, desde que Susana Dosamantes falleciera a los 74 años en verano de 2022, la cantante siente una "pérdida irreparable".

Por ello, la mexicana hace todo lo posible por mantener vivo su recuerdo. "Ella es, y sigo hablando de ella en presente, porque vive en mí, muy impactante, muy imponente", explicaba emocionada. Así, ha contado una de sus anécdotas más llamativas, cuando conoció al rey Juan Carlos.

Ambas se encontraban en Nueva York cuando, de repente, se cruzaron con el monarca, aunque en un primer lugar no supo de quién se trataba: "Tenía una presencia única y era una mujer de pocas palabras, diferente a mí, que soy toda extrovertida".

Según ha confesado la artista, su madre fue quien le enseñó a "respetar" su carrera. Por eso busca "ser como ella", porque, sabe cómo tiene que seguir adelante pensando en lo que ella le indicaría: "Yo no tuve tiempo de despedirme de ella y no me voy a despedir de ella nunca".

Se ha cumplido ya más de un año de su fallecimiento, pero el tiempo no parece haber pasado para Paulina, porque todo fue "muy rápido". Actualmente, la cantante se ha centrado en su carrera y su familia, a los que considera su "núcleo": "Susana, mi madre, era el sol de esta galaxia, y al pasar a la quinta dimensión, primero mis hijos tienen que saber que esa era mi madre, que no va a haber nada más importante".

"Pero a partir de eso la vida tiene que continuar. Es importante enseñarles a tus niños que al día siguiente te levantas y la vida sigue", ha reflexionado la cantante muy segura de sí misma y sus decisiones. "Antes de tener a mi primer hijo tenía muchas ganas de ser Paulina, la terremoto, ahora tengo muchas ganas de ser la mamá de Nico y Eros".

A la diseñadora de moda le ha explicado, además, el papel que la música juega en su vida: "Si yo quiero decir algo, lo digo en mis canciones, porque es la medicina de tu alma". Como así ha confesado, todas sus canciones son "autobiográficas".