Antonio Pampliega: "Ahora la Guerra Civil se pone encima de la mesa para ganar votos de las derechas y de las izquierdas"

La historia que narra el nuevo libro de Antonio Pampliega, le llegó al escritor por casualidad y, a partir de ese momento, el autor emprendió un viaje no solo a la búsqueda de los responsables del asesinato de Tomás Martínez Negro, sino a su propia historia familiar.

El quinto nombre (Península) narra la historia de este profesor de música y sacristán que es asesinado en el pueblo natal del autor, Mejorada del Campo, a sangre fría a manos de sus vecinos. Una historia que no ha sido contada hasta ahora por nadie y que, aunque todos sus vecinos la conocían, prefirieron no decir nada.

Este libro es mucho más que el descubrimiento de los responsables del asesinato de Tomás. El periodista se encuentra con la posibilidad de que su abuelo, Gregorio Pampliega, también conocido como Moro, fuera uno de los cinco asesinos que, un 5 de octubre de 1936, decidieron acabar con la vida del sacristán. El también autor de En la oscuridad -libro que narra su secuestro por Al Qaeda- también nos abre las puertas a conocerle en profundidad.

En un capítulo asegura que no estaba seguro de publicar el libro, ¿qué le llevó a sacarlo del cajón?

Sí, el libro estuvo mucho tiempo en un cajón. También es cierto que en esa época tenía mucho trabajo, trabajaba en la tele y no me quedaba tiempo material para una investigación así. Principalmente fue porque me quedé sin trabajo. Es un libro que, o te dedicas en cuerpo y alma o como lo vayas dejando al final te cuesta mucho más.



Su padre le advierte de que a nadie le gusta que hablen mal de sus familiares y aún así decide publicarlo, ¿por qué?

Él mejor que nadie, que es de Mejorada de toda la vida, sabía a lo que me exponía en el caso de que yo siguiera adelante en la investigación. Todo ello porque las personas de las que iba a hablar seguían teniendo descendientes en el pueblo. Amigos suyos, primos, etc. Sabía que levantar una cosa que había estado oculta 87 años no iba a sentar bien en el pueblo y tenía razón. Ha habido determinadas personas que antes de leerse el libro, escucharon alguna entrevista o la leyeron y ya se enfadaron. Siempre es antes de. Cuando se lo leen, la cosa cambia. Pero ha habido voces discordantes.



¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de reconstruir esta historia?

Lo más complicado fue encontrar a gente que quisiera hablar. Me decían: “qué te ha contado este” y seguir llamándose rojos o fascistas unos a otros 80 años después. Lo más complicado fue armar la historia porque no había fuente primaria. Tienes que ir a una primaria, pero con gente que tenía entre 5 y 9 años. Eso sí, no tienes forma de acreditar eso porque no había documentación. Sí había del final, de los juicios franquistas, nombres o fechas.



"Abrirme tanto también es para que el lector reflexione sobre su propia vida"

En el libro cuenta cosas muy personales tuyas o de su familia, ¿por qué decide hacerlo?

Esos fragmentos son parte de la historia, al final mi abuelo participa en la misma. Pensé, ya que tengo una oportunidad de escribir de Mejorada y de la guerra, no podía olvidarme de mi abuelo. Lo conocí, tenía 15 años cuando falleció, pero no sabía absolutamente nada hasta que me he puesto a escribir esto. Contar la historia de mi abuelo es incluir a mi padre porque es la fuente directa. Cuando escribí el libro del secuestro, digamos que él se sintió un poco apartado y un día me dijo que en las entrevistas nunca le mencionaba. Y le respondí que era porque durante más de treinta años no se había portado como un padre. Este libro era una forma de reconciliarnos, además también entendí que soy quien soy gracias al esfuerzo de mi padre. Abrirme tanto también es para que el lector reflexione sobre su propia vida.



Uno de los protagonistas más importantes del libro es Eladio Pampliega. De hecho, al final del libro descubre qué sucedió con su vida, pero sino hubiera sido así, ¿qué habría hecho?

Las otras opciones se barajaban. Habría quedado un libro más abierto, el lector e incluso yo mismo hubiéramos podido imaginar qué hubiera sido de este señor. Se habría quedado un final más abierto, pero yo creo que un final cerrado es mejor.



La Guerra Civil sigue estando muy presente hoy en día ¿por qué crees que es esto?Yo creo que uno de los problemas que hay en este país es que no se han cerrado las heridas de la Guerra Civil. En la actualidad, cuando se supone que la Guerra Civil había estado enterrada y nos damos cuenta de que se pone encima de la mesa para ganar votos, de las derechas y de las izquierdas. Yo soy partidario, por ejemplo, de que a Franco se le sacara del Valle de los Caídos, eso sí, se puede hacer de otras formas. No hace falta que sea a mediodía, con todas las cámaras y hacer allí un festival. No hace falta. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Levantar heridas? Sácalo por la noche, lo metes en un mausoleo y ya está. En España la Memoria Histórica se usa con fines partidistas.

Antonio Pampliega en la redacción de 20minutos. JOSÉ GONZÁLEZ

La guerra de Ucrania o conflictos en países europeos, entre otros, ¿cree que la gente está muy crispada en general?

La gente está bastante crispada porque la situación económica también da pie a ello. Si no tienes dinero ni siquiera para mantener a tu familia, eso lleva a hacer determinadas cosas. Estas determinadas cosas, las suelen usar determinados partidos políticos que son populistas como, por ejemplo, el señor de la motosierra Milei (Javier Milei, líder de la Libertad Avanza). Ahora la guerra de Ucrania nos afecta en todo.



Teniendo en cuenta que en su libro ‘En la Oscuridad’ cuenta su secuestro, ¿cuál diría que es su libro más personal?

El libro del secuestro es insuperable. A nivel experiencia llevada al extremo, pero no dejan de ser 299 días. Empieza y acaba, no se cuenta el después. Creo que este es más personal. Se ve a un Antonio más personal, más íntimo y se mete en otros personales como puede ser mi padre, aparece mi hija un par de veces o mi mujer. Si quieres saber quién es Antonio o la familia de Antonio, en este libro lo puedes encontrar.



¿Sigue teniendo pesadillas después del secuestro?

En la actualidad estoy yendo a un psiquiatra. La realidad es que ningún ser humano está preparado psicológicamente para ver lo que nosotros hemos visto en las guerras. Además de eso, le sumas el secuestro y que, tras ello, te crees Superman y piensas que no necesitas ir a un psicólogo o un psiquiatra. Pero lo peor vino tras sacar el libro. Ahí es cuando realmente tuve pesadillas. Al revivirlo en cada una de todas las entrevistas que iba haciendo.

¿Volvería a cubrir una guerra?

Desde que nació Ariana (su hija) me di cuenta de que no. Ahora mismo estoy siguiendo la guerra de Gaza desde el teléfono y soy incapaz de ver un niño muerto. Sobre todo, es porque ahora mismo, en este período de mi vida, no estoy psicológicamente preparado para ir a una guerra. Eso es lo primero: primero me tengo que cuidar yo. Sino me cuido yo, eso repercute en mi familia. Cuando esté mejor ya lo decidiré.



"Los lectores no van a encontrar un libro ni de revanchismo ni que se posiciona de un lado u otro"

¿Considera que las guerras sacan lo peor y lo mejor del ser humano?

Sobre todo, lo peor porque puedes hacer lo que quieras, pensando que luego no te va a suceder nada. Tal y como les sucede a los del Comité Revolucionario. Había personas buenas, lo que sucede es que esas personas miraron a otro lado cuando fueron a buscar a Tomás y pudieron impedir ese asesinado. “El mal triunfa si los buenos miran para otro lado”. En este caso los hombres buenos miraron para otro lado y mataron a Tomás que no tenía la culpa de nada.