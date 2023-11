El ejército de Israel completa el cerco sobre la ciudad de Gaza: "Ahora va a ir casa por casa y barrio por barrio para limpiarla de Hamás"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya rodean por completo la ciudad de Gaza y avanzan en su objetivo de asfixiar a Hamás en la mitad norte de la Franja. Un mes después de iniciada la ofensiva con una intensa campaña de bombardeos aéreos, los blindados y las tropas de infantería del ejército hebreo, que penetraron en territorio gazatí hace 11 días, han intensificado sus operaciones terrestres y esta madrugada han tomado un importante bastión de las milicias islamistas en una operación en la que han muerto varios terroristas.

"Esta fortaleza contenía aberturas de túneles, instalaciones de entrenamiento y puestos de vigilancia", indica el ejército israelí en su último parte de guerra, en el que también confirma que las FDI "han completado el cerco del norte de Gaza, separando los bastiones de Hamás en el norte de los del sur de la Franja". "Esta estrategia está demostrando ser eficaz cuando se enfrenta a Hamás", añade la nota.

En las últimas horas, las tropas terrestres israelís, con apoyo de la marina y de la fuerza aérea, han avanzado desde la costa hacia el interior de la ciudad de Gaza, partiendo del entorno del puerto en dirección al hospital Al Shifa, así como realizando progresos en el barrio de Tal al-Hawa, sede de la Universidad Islámica de Gaza y del antiguo Ministerio del Interior. Sin embargo, la resistencia de Hamás está siendo intensa y hay combates cuerpo a cuerpo en muchos puntos del oeste de la capital.

"Israel va a ir casa por casa y barrio por barrio para intentar limpiar la ciudad de Gaza de la presencia de Hamás. Va a ser un proceso muy largo porque si se apresuran podrían dejar atrás bolsas de terroristas y sufrir más bajas de las que ya van a sufrir", explica a 20 Minutos el almirante en la reserva de la Armada española, Juan Rodríguez Garat.

La ciudad de Gaza, donde reside un tercio de la población de la Franja, esconde las principales infraestructuras subterráneas de Hamás y su desmantelamiento no va a ser nada fácil, subraya Garat: "Hamás no tiene ningún edificio militar, no tiene un cuartel general como tal, porque sus brigadas Al-Qassam están escondidas en los túneles que hay debajo de las ciudades, especialmente en la propia ciudad de Gaza. Sus milicianos se sienten protegidos en las ciudades, igual que ocurrió con Estado Islámico en Mosul, donde las milicias islamistas estaban refugiadas en túneles debajo de la ciudad".

Y recuerda que Mosul "tardó nueve meses" en caer: "Creo que Israel tardará algo menos porque su ejército está mejor preparado que el iraquí, a pesar de que aquel tenía el apoyo aéreo de la coalición internacional. No creo que tarden nueve meses, pero no va a ser cosa de un día para otro".

El combate urbano, en zonas densamente pobladas, es la mejor arma de Hamás, sobre todo porque las bajas de civiles cuentan a su favor. "Hamás no tiene ninguna posibilidad de vencer militarmente a Israel, pero está ganando la batalla del relato y lo está haciendo presentando ante el mundo la muerte de civiles. Desde el punto de vista estratégico, cada civil muerto le conviene a Hamás", dice el almirante.

En ese sentido, José María Peredo, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, confía en que haya "menos víctimas civiles" en esta nueva fase de la guerra: "Entramos en una etapa en la que van a predominar los combates cuerpo a cuerpo y veremos menos bombardeos aéreos porque el ejército de Israel va a estar desplegado sobre el terreno".

"También puede ser el momento para que Israel permita alguna pausa humanitaria, algo que hasta el momento no ha contemplado y que podría aliviar el sufrimiento de la población civil de Gaza. Los mensajes que ha lanzado el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, van en esa dirección", añade el analista.

Una invasión permanente de la Franja

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha admitido que sus tropas permanecerán en Gaza "por tiempo indefinido" para evitar el rearme de Hamás después de su desmantelamiento. La pregunta es si esa presencia militar se limitará al norte de la Franja o se extenderá al sur, donde Hamás también mantiene una importante infraestructura terrorista.

Garat sostiene que ampliar la invasión terrestre al sur es una opción que está sobre la mesa: "Creo que ni el propio Netanyahu lo sabe, pero si Israel se decide a atacar el sur de la Franja, tendrá que permitir el regreso de los civiles al norte, bajo control del ejército israelí. Es una posibilidad, pero todo dependerá de muchos factores: de lo que ocurra con los rehenes, de las presiones de EEUU, del número de bajas israelís...".

"En las guerras de 2008 y 2014, Hamás pudo decir que no había sido destruido y eso lo vendió como una victoria, pero Netanyahu ya ha prometido que no volverá a cometer el mismo error. No sé si para ello tendrá que ocupar militarmente el sur o si será suficiente con mantener una fuerza permanente en el norte, que pasaría a tener un estatus de territorio ocupado similar al de Cisjordania", añade.