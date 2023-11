Ed Sheeran ofrece su único concierto en España el próximo 29 de junio en Tenerife

Ed Sheeran ofrecerá el 29 de junio de 2024 en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife su único concierto en España, dentro de la gira Mathematics Tour, con la que el artista británico ha batido récords en Asia, Oriente Medio y Europa.

La última vez que visitó nuestro país de gira fue en junio de 2019 con un concierto en el Estadio Metropolitano, por lo que su visita a Tenerife será la primera actuación en territorio español en los últimos cinco años, si bien ha hecho algunas apariciones en entregas de premios, como Los40 Music Awards en 2021, en Mallorca. Desde entonces, Sheeran ha lanzado los álbumes - (Subtract) y Autumn Variations, con los que ha alcanzado el número uno en todo el mundo.

"El concierto del músico y cantante británico no solo es un evento cultural de primer orden, sino que también es un atractivo turístico para Canarias y un motor económico para la isla, porque muchos amantes de la música se trasladarán para poder disfrutar en directo de Ed Sheeran", ha asegurado en una nota la productora New Event, encargada del concierto.

El Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una capacidad para unas 25.000 personas, algo menos de lo que acostumbra el cantante británico, quien ha llegado a tocar en el estadio de Wembley, donde caben 90.000 espectadores, durante cinco noches seguidas.

La conexión de Ed Sheeran con Canarias se puede observar en su tema Tenerife Sea y en su colaboración con el artista canario Quevedo, cuando la carrera del grancanario estaba despegando y aún no había colaborado con Bizarrap.

Asimismo, las entradas para este concierto único saldrán a la venta este viernes 10 de noviembre, según ha informado la empresa organizadora del evento. La gira llevará al autor de The A Team, I see fire o Shape of you por varios continentes, con conciertos en lugares como Bahrein, Tokio, Bangkok, Chipre y Belgrado.