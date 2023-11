Victoria Federica habla a su regreso a España tras ausentarse del cumpleaños de la princesa Leonor: "Iba guapísima"

El 18 cumpleaños de la princesa Leonor el pasado martes propició el primer encuentro de la familia Borbón después de cinco años, en una celebración privada que congregó a la familia real, los reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Cristina, algunos de sus hijos y otros familiares y amigos.

El Palacio de El Pardo fue el escenario del festejo, que cerró una jornada histórica para la heredera al trono que comenzó con el juramento de la Constitución en el Congreso y prosiguió en el Palacio Real con una comida y la imposición a la princesa de Asturias del Collar de la Orden de Carlos III.

No pudieron acudir al festejo Victoria Federica, la hija de Elena de Borbón, y Juan Urdangarin, el mayor de la infanta Cristina. Precisamente la joven influencer, aunque no estuvo in situ porque se encuentra de viaje en Perú, sí que quiso mandarle un cariñoso mensaje a su prima.

"Hoy es un gran día para ti y para España. Estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!", dijo Victoria Federica, que acababa la frase con un corazón blanco.

Este domingo, la hija de la infanta Elena aterrizó en Madrid después de su periplo por Perú. A su llegada fue abordada por los reporteros, que no dudaron en preguntarla sobre el cumpleaños de Leonor. Y, aunque estuvo parca en palabras, sí rompió su silencio sobre su prima. "Estoy muy contenta, me lo he pasado muy bien", señaló ante los micrófonos de Europa Press. "Iba guapísima", indicó, en referencia a Leonor.