Cristina Pedroche estalla contra quienes la critican tras superar algunos miedos de madre "novata"

La presentadora Cristina Pedroche se encuentra en una de sus etapas más dulces, viviendo las primeras veces de su hija Laia, pero también superando sus miedos como madre primeriza. Así lo ha descrito en una publicación reciente de Instagram, sobre la que ha tenido que salir al paso de las críticas recibidas.

En ese post, Pedroche ha confirmado que se encuentra con su hija en Dubai para visitar junto a su pareja, Dabiz Muñoz, su restaurante en Emiratos Árabes. Viajar con la pequeña ha supuesto todo un reto para ella: "Llevamos dos días increíbles en Dubai. Me daba miedo coger un avión con ella y no pudo portarse mejor", ha admitido.

Ese no ha sido el único temor de la presentadora, ya que también ha reconocido que le daba "miedo" bañarse con ella en la piscina "y le ha encantado".

Tal y como ha reconocido, tiene "muchos miedos porque soy novata y me siento perdida muchas veces. Pero la realidad es que no podemos entendernos mejor. Somos una. Y vayamos donde vayamos, ella está feliz. Y yo más. Mi hija no para de darme lecciones. Y yo encantada", concluye Pedroche en su publicación de Instagram, que ha acompañado con una imagen de ella y su hija en la piscina.

Sin embargo, las críticas ante esa publicación no se han hecho esperar, lo que ha llevado a Cristina Pedroche a pronunciarse a través de sus Stories y enviar un contundente mensaje.

"No soy la primera, ni la única, ni la última madre, pero escribo en mi cuenta personal lo que me pasa a mí. Si no se entiende esto... No le voy a pasar mis miedos a mi hija porque me enfrento a ellos e intento tratarlos de la forma más natural posible", ha defendido la presentadora a través de una serie de puntualizaciones.

Asimismo, Pedroche ha insistido en que ella no dramatiza: "Comparto mis sentimientos porque me ayuda ver o leer a otras madres con mis mismos miedos. Me hace sentir que no estoy sola y que es normal lo que me pasa".

Tampoco tiene ayuda externa con su hija "porque así lo decido, pero las madres que decidan tener ayuda no son peores madres", ha indicado.

Stories de Cristina Pedroche contra sus críticos. INSTAGRAM

Harta de las críticas, Pedroche ha concluido asegurando que le dan "ganas de quitar los comentarios otra vez porque hay gente muy hiriente". "Supongo que les sobra el tiempo para estar criticando tanto", ha zanjado.