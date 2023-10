Cristina Pedroche aprovecha su 35 cumpleaños para reflexionar sobre la maternidad: "Ser madre me ha cambiado"

Cristina Pedroche acaba de soplar sus 35 cumpleaños. El 30 de octubre es siempre una fecha muy especial para la presentadora, pero este año, como ella misma ha asegurado, "se le ha olvidado". Y es que, con la llegada de su hija y los numerosos cambios que ha vivido en este año, el aniversario de su nacimiento parece haber pasado a un segundo plano.

Así mismo lo ha explicado la colaboradora de Zapeando a través de su cuenta de Instagram. En una historia de su perfil, la recién estrenada madre ha querido hacer una reflexión sobre el marcado día.

"Siempre que se acercaba mi cumpleaños me ponía nerviosa, le recordaba a todo el mundo semanas antes, incluso que iba a ser mi cumpleaños. Nos enseñan que es nuestro día. Que es especial, y lo es. Pero este año me he dado cuenta de otras cosas", ha comenzado a escribir la presentadora de Password.

Cristina Pedroche reflexiona sobre su cumpleaños. INSTAGRAM

Para Cristina todos los días se están convirtiendo en una aventura, especialmente gracias a Laia. Desde su nacimiento es ella la protagonista de su vida: "Ser madre ha cambiado muchas cosas. Ahora mi día especial es cada mañana cuando me despierto con mi hija, o me sonríe, o cuando me toca la carita".

Es por esto que ha querido rendir un homenaje a su propia madre. Con cariño ha querido agradecerle todo lo que ha hecho por ella: "Porque hace 35 años ella se convirtió en madre dándome lo mejor cada día, ayudándome y acompañándome a convertirme en la mujer que soy hoy en día".

"Felices 35 años de maternidad, mamá. Te quiero", ha concluido Cristina. De esta manera, para Pedroche su cumpleaños es también una celebración para su progenitora.