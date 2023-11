Chenoa responde sobre Bisbal tras coincidir con él en LOS40 Music Awards

La gala de premios de LOS40 Music Awards reunió este viernes a numerosos artistas nacionales e internacionales, entre los que se encontraban Chenoa y David Bisbal. La expareja coincidió en este evento, un hecho que la cantante ha tratado de normalizar al responder a las preguntas de la prensa.

"Ahora mismo coincidir es lo normal en un evento de música (...), es lo más normal del mundo", ha insistido Chenoa a los periodistas presentes en la alfombra roja.

La cantante también se ha referido al documental de Bisbal para desmentir algunas cuestiones y alejarse de la polémica. "Yo no tuve ningún problema ni lo tengo, y todo me parece estupendo", ha indicado.

En este sentido, ha reconocido que le "molesta" que pongan palabras en su boca "cuando no es verdad". "Si no es verdad, no es verdad. Está todo en orden, todo está bien. Y yo me alegro por todo el mundo", ha añadido.

Respecto a su nueva faceta como presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo, que emitirá Prime Video, Chenoa no ha podido ocultar su ilusión: "Arrancamos ya el 20 de noviembre, así que estamos muy contentos", ha dicho.

Para Chenoa, presentar OT 2023 supone cerrar el círculo en su carrera: "Hay muchísima gente que ha salido de esta plataforma: Manuel Carrasco, Pablo López, Aitana... Al final sigo aquí, cerrando un círculo precioso, presentando Operación Triunfo, de donde yo salí. Estoy encantada de haber salido de ahí y de volver", ha reconocido.