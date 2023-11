Chenoa y Tinet Rubira revelan los secretos de la primera edición de 'Operación Triunfo': "¿Lo manipuláis para que sucedan cosas?"

Este mes de noviembre arranca Operación Triunfo y esta nueva edición será presentada por la artista Chenoa. La exparticipante de OT 1 ha tenido una divertida entrevista con Tinet Rubira, el máximo responsable de la productora del programa, Gestmusic, en la que han confesado algunos de los secretos del programa.

Será la primera vez que el formato no se emita en la televisión en abierto. Lo hará a través de la plataforma de contenido audiovisual Amazon Prime Video. El 16 de noviembre será el casting final, dividido en dos episodios, y el 20 de noviembre se emitirá la gala 0. Pero antes de su estreno, el programa ofrecerá cada lunes contenido exclusivo para sus fans a través de las redes sociales.

Este lunes ha sido el turno de la que será la presentadora de esta edición, que se ha sentado con Tinet Rubira y lo ha sometido a unas interesantes preguntas sobre la primera edición, de la que ella misma fue una de las protagonistas.

"Te caigo bien, ¿verdad?", fue la primera pregunta de Chenoa a Rubira, a lo que él le respondió que le cae "estupendamente bien". "Incluso me caías bien cuando eras una antipática y caías mal a todo el mundo. A mí en aquel momento me encantabas, porque eras realmente un toro bravo. Tú siempre has sido lo más", añadió el periodista.

La cantante le recriminó de manera irónica que había uno de los participantes por el que se le notaba cierto favoritismo. "Favoritismo no, pero había una persona que me tenía el corazón robado", comentó el directivo antes de nombrar a Natalia. Según Rubira, despertaba un sentimiento de protección en él al ser la más pequeña de la edición.

"¿Cuando hacéis parejas lo manipuláis para que sucedan cosas?", le preguntó también Chenoa. El responsable de la productora aclaró que ellos no pueden manipular "porque no hay un guion", pero sí pueden hacer "que pasen cosas con las canciones y con las asociaciones de concursantes".

Quedan un par de semanas para que comience Operación Triunfo, que se emitirá cada lunes a las 10 de la noche en Amazon Prime Video, y los seguidores del conocido programa ya están deseando que arranque esta nueva edición.