EEUU avisa: si la guerra se extiende a Líbano será "más sangrienta" que la de 2006

Estados Unidos aseguró este viernes que no quiere que el conflicto entre Israel y Hamás se convierta en una guerra regional y se amplíe al Líbano, al advertir a Hizbulá que, de producirse, sería "más sangrienta" que el conflicto de 2006.

Así lo apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en declaraciones a la prensa a bordo del avión del presidente, Joe Biden, en su viaje a Maine, horas después de que el líder de Hizbulá, Hasán Nasrala, no descartase una "guerra extensa".

"Estados Unidos no busca que escale (el conflicto). Hemos sido muy claros", dijo Jean Pierre, quien consideró que tanto el grupo chií libanés Hizbulá como "otros actores, Estados o no", no deberían tratar de "aprovecharse" de un eventual conflicto mayor.

"Esto tiene el potencial de convertirse en una guerra más sangrienta que la de Israel y Líbano en 2006", dijo la portavoz de Biden, quien insistió en que Estados Unidos no quiere que el conflicto se amplíe a Líbano porque la "devastación" que sufriría ese país y su pueblo sería "inimaginable". Y eso, añadió, es algo "evitable".

El líder de Hizbulá rompió este viernes su prolongado silencio para anunciar que si bien no descarta una "guerra extensa" con Israel, serán los pasos del Estado judío en Gaza y el Líbano los que determinen el rumbo de los actuales choques fronterizos.

"Todos debemos estar preparados para todas las posibilidades", sentenció el clérigo, en su primer discurso público desde que el pasado 7 de octubre estalló la guerra de Gaza y de que un día después Hizbulá se enzarzara en fuertes ataques cruzados con Israel a través de la divisoria con Líbano.

Por otra parte, Karine Jean Pierre insistió en que la Administración estadounidense ha sido y sigue siendo "clara" en su posición contraria a un alto el fuego, porque solo beneficiaría a Hamás.

La portavoz respondía así a las preguntas de la prensa sobre la posición que están mostrando algunos demócratas que piden ese alto el fuego, como hicieron en una carta dirigida a Biden 50 miembros del Comité Nacional del partido. Sí están a favor de una pausa para permitir ayuda humanitaria y la liberación de rehenes, algo "muy distinto a un alto el fuego", añadió.