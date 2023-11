La sorprendente imagen de Jessica Simpson antes de superar sus problemas con el alcohol: "No me amaba, pero hoy lo hago"

Hace tres años, a principios de 2020, Jessica Simpson publicaba Open Book (Libro abierto), una novela autobiográfica en la que la cantante estadounidense narraba, entre otras anécdotas de su vida, cómo había logrado superar sus problemas con el alcohol.

"Me estaba matando con la bebida y las pastillas", confesaba la artista de 43 años en este libro de memorias sobre la adicción que arrastró durante varios años y de la que se pudo desprender definitivamente en el año 2017.

Tal es el rechazo que le genera esta oscura etapa de su vida que, desde entonces, Jessica ha evitado a toda costa caer de nuevo en la tentación. Quizá se deba a lo duro que fue el proceso de recuperación o a, simplemente, la aversión que siente por esta adicción, pero, en cualquier caso, no ha vuelto a ingerir desde entonces una gota de alcohol.

Es por ello por lo que la artista ha querido compartir a través de sus redes sociales una fotografía que, en cierto modo, parece reflejar la tristeza que sentía durante esa época de su pasado. En la imagen, tomada el 1 de noviembre de 2017, se puede ver, tal y como ella misma reconocía, "una versión irreconocible" de sí misma, en la que se aprecia su evidente cambio físico.

A pesar de que publicó la imagen hace dos años, su mensaje continúa teniendo vigencia, pues sigue existiendo un gran estigma en torno al alcoholismo, según ella misma apuntaba en su post. Al final, "la bebida no era el problema", sino que debía llevar a cabo un proceso de aceptación del "fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje".

"No me amaba. No respeté mi poder, pero hoy lo hago. Me he portado bien con los miedos y he aceptado partes de mi vida que simplemente son tristes. Ahora soy libre", concluía la artista en esta misma publicación sobre su complicado viaje personal del que tan orgullosa se siente a día de hoy.

Entre el orgullo por su pasado -"Seis años", expresó simplemente en sus historias- y las ganas de silenciar a aquellos que han criticado en los últimos meses su pérdida de peso, Jessica Simpson demuestra, una vez más, que no teme enseñar sus heridas cerradas al mundo.