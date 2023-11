Buika: "Basta ya de autoboicotearse y hacer 'bullying' a las personas que queremos"

La cantautora, poeta y productora Buika lleva 20 años colaborando con otro mallorquín internacional, el DJ y productor Kiko Navarro. Pero la primera vez que se subirán juntos a un escenario para dar un concierto será este 5 de noviembre en la sala Paral·lel 62 de Barcelona en el veinticinco aniversario del Festival Mil·lenni.

"Hace muchos años, hicimos un par de cositas en discotecas juntos. Pero antes de un show en Alemania, me dijeron que unas chicas superjovencitas, muy altas, con las tetas al aire tenían que bailar conmigo. Fue violento y me entró un agobio tremendo. Decidí que las discotecas no eran escenarios para mí y volví a los clubes de jazz. Así que, sí, esta es la primera vez que nos subimos juntos a un escenario propiamente dicho", nos cuenta por teléfono Buika.

Cuando mi madre llegó a España recibió toda la música desde el corazón

Con ocho discos de estudio publicados, y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Buika es un referente en fusión musical: jazz, latin, pop, house, soul, reggae, flamenco, rumba, y diferentes estilos africanos. Ese eclecticismo, ajeno a los prejuicios, le viene de familia. Mallorquina de origen Bubi (Guinea Ecuatorial), es la cuarta hija de dos amantes de las músicas del mundo. "Mi mamá, de la tribu Bubi, no sabía de tribus urbanas. Cuando llegó a España, recibió toda la música desde el corazón. Ella no sabía que las señoras madres no pueden escuchar heavy metal. A ella todo le parecía interesante. En casa se escuchaba heavy, clásica, jazz, pop… Se bailaba con Judas Priest, Iron Maiden, Madonna…: para mi mamá, la música viene del Señor y es un regalo sagrado".

El nombre de Buika en Bubi es Kitailo. Álvaro Villarrubia

Ya de pequeña, fusionaba sin prejuicios. Y eso que, en sus inicios en el gremio, le aconsejaban centrarse en un único estilo. "Me decían 'con eso de cantar una copla y luego una bulería y luego una de Michael Jackson no vas a llegar a ninguna parte’. Pero la música es nuestra hermana. Nos pertenece. Lo importante es cómo reacciona el público, que aplaudan, disfruten y se sorprendan".

María Concepción Balboa Buika nació hace 51 años en Mallorca. "Siguiendo los ritos de la tribu de mi madre, los espíritus escogieron en una ceremonia mi nombre y me pusieron Kitailo. Cuando mi madre lo comunicó a la parroquia, le dijeron que los nombres tribales no estaban permitidos. Yo fui Kitailo durante unos pocos meses y esa fue la semilla de mi identidad".

Hoy no solo triunfa entre el público, también entre otros artistas, "es pura pasión y su voz tiene una textura hermosa", aseguró la cantante Alicia Keys. De su registro, Almodóvar aseguró que tenía "un color insólito".

La tribu a la que pertenecía la madre de Buika es la Bubi. Luis Ortas

Sin embargo, el rechazo marcó su infancia. En un ensayo, la profesora del coro de la Iglesia de su escuela aseguró "alguien canta con voz de perro", y sus compañeros se giraron a mirarla. Por lo que, Buika jamás pensó que pudiera cantar. "Depende de a qué edad te pillen estas cosas, si es muy chiquitito es dañino. Yo lo que interpreté era que no tenía capacidad para cantarle al señor".

Pero con el tiempo supo darle otra lectura a aquel acontecimiento. "Aquella profesora tenía razón: tengo voz de perro y alma de burro. Lo que nos dicen los demás no tiene más valor que lo que nosotros mismos nos decimos. Debemos decirnos que estamos de puta madre. Empoderarse es eso, endurecerse, despertar del mal sueño de la crítica. Se ha instalado en la sociedad un sentimiento de justicia emocional horroroso: basta ya de autoboicotearnos y hacer bullying a las personas que queremos".

Cuando hablamos con ella, acaba de regresar de Monterrey donde ha reivindicado clásicos de la canción mexicana junto a la Súper Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza, en el Festival Internacional Santa Lucía. Un proyecto, que incluye canciones de Los Panchos, que une la sinfónica con la música electrónica. "Ha sido brutal: la orquesta Sinfónica era joven. Es un proyecto que acerca la tradición a los jóvenes".

Uno de los temas que interpretara es 'Muera el amor' de Rocío Jurado. Sergio Aparicio

También ha recuperado, junto a Kiko Navarro, Muera el amor de Rocío Jurado. "Hay que seguir tocando las canciones de los maestros que ya no están, es la única manera de preservar su obra. Nuestro trabajo como músicos, aparte de potenciar nuestra obra, es perpetuar la de los maestros, reactualizarla y verla desde otro prisma". Otro tema que tocará el domingo es El silencio, su nuevo sencillo dance house junto a Navarro. Una letra lúcida sobre las relaciones de pareja.

Buika ha colaborado con artistas de distintos continentes, con el pianista cubano Chucho Valdés, la estrella pop Nelly Furtado y el guitarrista de jazz Pat Metheny.

A la pregunta de si está preparando alguna colaboración, contesta. "Pues todas las que vengan, hermana, hasta contigo colaboraba si me lo pidieras". Curtida en los escenarios, le gusta decir que lleva de gira desde el año 2003. Aparte de en México, recientemente ha actuado en Turquía, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y República Dominicana. ¿Cansada? "El público es mi vida, eso me salvó la vida. Mis jefes son mi público y yo tengo que rendirles cuentas".