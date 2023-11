Juan Muñoz pone fin a los rumores con una fotografía junto a su hijo: "Es el éxito de mi vida"

Juan Muñoz tiene muy claro que quiere marcar una clara división entre su vida pública y la privada. Sin embargo, en esta ocasión ha hecho una pequeña excepción para compartir con todos sus seguidores cómo es la relación con su hijo.

Así, a través de su cuenta de Instagram, donde suele compartir vídeos de humor, el que fuera concursante de Supervivientes ha subido una bonita imagen junto a su hijo Ángel, quien acaba de cumplir 21 años. Él fue el motivo por el cual decidió separarse de Cruz y Raya, el dúo que compartía con José Mota, en 2017. "Quería pasar más tiempo junto a él. Mi hijo tenía 15 años y me había perdido su infancia", explicó en su momento el cómico.

Sin embargo, según explicó Luis Alvero, lo cierto es que no existía una buena relación entre padre e hijo. Unas declaraciones que a Muñoz no le han sentado para nada bien, y por ello ha querido demostrar que las acusaciones son mentira. "Siempre lo he dicho y lo seguiré manteniendo. Ángel, mi hijo, es el éxito de mi vida. El resto es haber trabajado en la tele", ha escrito junto a una imagen de ambos.

Lo cierto es que de la vida privada de Ángel no se tiene apenas información. Su padre siempre ha intentado protegerle de las cámaras y en la actualidad el joven tienen todas sus redes sociales en candado. Por ello, lo único que se sabe de él es que, como así mismo asegura el propio joven, es "50 por cierto músico, 50 por ciento ingeniero".

Lo que sí que está claro es que entre padre e hijo, más que el amor por la música, lo que les une es un cariño cómplice. Prueba de ello son las bonitas palabras con las que el cómico habla de él o lo felices que se les ve en las publicaciones.

Unas imágenes con las que pone punto y final a todos los rumores. "No hay nada más auténtico y bonito que poder disfrutar de tu hijo cuando es un hombre", ha recalcado.