Gema Aldón ha abordado su relación actual con su madre, Ana María Aldón. La colaboradora de Así es la vida ha insistido en que la confrontación que tuvieron ya está superada, y ha puesto el foco en la ilusión que tiene la ex de José Ortega Cano por su compromiso con Eladio.

La exsuperviviente ha expresado que está "muy contenta y muy feliz" por la cercanía que tiene con su madre. "Nuestra relación sigue siendo por teléfono porque vivimos lejos, me gusta hablar con mi madre todos los días".

"Esas semanas que no la he llamado me sentía mal porque quería saber de ella", ha expresado. La colaboradora ha aprovechado para mandarle un beso a su madre desde el plató, insistiendo que está "todo genial" con ella.

"Entonces vas a ir a la boda, ¿no?", le ha preguntado Sandra Barneda. Gema Aldón no ha dudado ni un instante en responder: "Sí, voy a ir a la boda".

En cuanto a cómo está su madre, la tanatopractora ha contado: "Ahora con Eladio está muy feliz. Se siente muy valorada, que es un hombre que la hace muy feliz".

En cuanto a cómo es el trato de ella con Eladio, ha explicado: "Sigo teniendo la misma relación porque no nos vemos". Además, se ha sincerado: "Me gustaría conocerlo más porque tengo un problema, y es que prejuzgo mucho a la gente antes de conocerla".