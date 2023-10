Ana María Aldón y su puya a Ortega Cano: nadie me ha hecho sentir "tan valorada ni tan deseada" como Eladio

Ana María Aldón ha tocado los momentos más importantes de su vida en Fiesta, el programa de Telecinco en el que es colaboradora, y no ha dejado pasar por alto la relación que mantuvo con Ortega Cano, que, al contrario que su prometido Eladio, no le hizo sentir "tan valorada, tan querida, tan amada ni tan deseada".

"Me ha devuelto la alegría que pensaba que ya no tenía. Me ha dado muchas cosas. Me hace tan feliz y estoy tan segura… No es que esté solo enamorada, es que lo quiero todo con él. No me he sentido nunca tan valorada, tan querida, tan amada ni tan deseada", ha revelado sobre su futuro esposo, quien le pidió matrimonio tras cinco meses de noviazgo.

La colaboradora de Fiesta también se ha referido a su participación en Supervivientes 2020, un momento de su vida al que "ojalá pudiera volver atrás y vivirlo de nuevo". Además, ha destapado que la decisión de aventurarse fue "una necesidad después de una humillación" que no va a desvelar.

"Como no me conocía nadie yo decidí que era el momento de ir cambiando algo de mi vida. Había cosas que tenían que cambiar sí o sí. Eso me llevó a tomar la decisión de irme y dejar aquí a mi familia", ha comentado la diseñadora.

Entre esas cosas que necesitaba cambiar, muchos sospechan que estuvieran relacionadas con su matrimonio con José Ortega Cano.

Una vida familiar difícil

En cuanto al ámbito familiar, la de Sanlúcar de Barrameda ha hablado de su padre, a quien recuerda como un "verdugo", aunque entiende, "sin disculparlo", que "tuvo una infancia más dura que la mía" al haber sido "huérfano de padre", además de vivir en "unas condiciones infrahumanas después de una guerra".

Otro de los temas que ha abordado fue su maternidad siendo una veinteañera y, refiriéndose a su hija Gema Aldón, explicó que le hizo "madurar muy pronto" y darlo "todo por ella".

Aldón afirmó que es "mi deber, mi obligación como madre y porque me gusta" seguir dándolo todo por Gema, quien, recientemente, fue muy criticada por abrirse una cuenta en OnlyFans, la plataforma bajo suscripción con contenidos para adultos.