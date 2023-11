Susana Molina habla sin tapujos sobre su enfermedad y su aumento de peso: "Estoy más segura de mí misma que nunca"

Susana Molina se dio a conocer gracias su participación en Gran Hermano 14. Desde entones, la joven ha estado muy metida dentro del mundo de las redes sociales, donde no ha dudado en hablar sin tapujos de la enfermedad que padece. Y es que, en los últimos meses, ha sufrido un cambio físico a raíz de sus problemas intestinales y el SIBO.

Como así ha explicado la ganadora del reality, en un año ha aumentado una talla, un problema que aunque no le preocupa, sí que es cierto que le ha provocado algunos inconvenientes. Según ha explicado la murciana, vive "con miedo" a expresarse de este tipo de problemas y de causar un malentendido, por lo que siempre intenta hablar con cuidado.

Todo comenzó la influencer enseñó la ropa que se había comprado en internet. Al probársela descubrió que se había confundido de talla, y había pedido una S en lugar de la M que ahora necesita: "Tengo una talla más desde hace un año. El único 'problema' que tengo con eso es que me tengo que acostumbrar a comprar la talla M para no tener que estar devolviendo ropa. Sin más. Tengo que mirar qué talla lleva la modelo, para compararme o mirar las medidas".

Un comentario que rapidamente ha explicado para evitar que sus seguidores piensen algo que no es: "Quiero dejar superclaro, porque me da miedo que pueda parecer que estoy montando un poco de drama porque tenga que cogerme una talla más. El único 'drama', siendo megaexagerada, es tener que ir a devolverlo. Punto. Me da rabia tener que ir a perder tiempo de ir a la tienda, coger otra talla, y demás".

Unas palabras con la que fuera participante de La isla de las tentaciones ha querido librarse de cualquier tipo de "linchamiento". Y es que, como así ha asegurado, actualmente se siente "más guapa y segura que nunca": "Me la pela todo. Lo siento por la palabra, porque es muy vulgar".

De hecho, su cambio de peso no ha afectado ni a su carrera como modelo ni como influencer. Susana está contenta con su cuerpo y no siente necesidad de retocar sus imágenes para hacerse ver de una manera diferente: "Si es una campaña sí que intento que la foto sea más bonita, pero si sale algo mal me da exactamente igual. No pierdo el tiempo en repetir la foto. Si el producto sale bien y la foto es bonita, la subo".

Prueba de ello, como así mismo lo ha contado Molina, son los problemas que sufre por tener SIBO, una enfermedad que provoca que aumente de tamaño su intestino delgado haciendo que se hinche su barriga: "De hecho, estamos haciendo el aniversario de Vive App y hay una foto que parece que estoy embarazada porque fue en una fiesta que había bebido y, con el tema del SIBO, pues tengo la tripa hinchada".

"Ayer la pasaron y gente del equipo decía: 'a ver, esta foto no porque a Susana se le ve la tripa que parece que está embarazada'. Y yo decía: 'me da igual. Usadla para el cartel'. Me da exactamente igual", ha asegurado muy segura de sí misma.