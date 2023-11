Sanz saca adelante sus primeras ordenanzas fiscales se Sevilla con el apoyo del PSOE y las críticas de Vox

El pleno extraordinario y urgente para la aprobación de las ordenanzas municipales se ha desarrollado según el guion previsto. Tras el acuerdo alcanzado hace solo dos días en la Comisión de Hacienda entre PP y PSOE por la que el Gobierno municipal aceptó 15 de las 20 enmiendas presentadas por el grupo municipal socialista, este jueves se ha materializado el pacto entre ambas formaciones y el Ejecutivo 'popular' ha podido sacar adelante finalmente las ordenanzas fiscales con el apoyo del PSOE, pero con las críticas al bipartidismo de Vox y de Podemos-IU.

"Hoy hemos aprobado las ordenanzas fiscales, pactando y negociando con todos los grupos políticos que han puesto a Sevilla por encima de sus intereses ideológicos", ha destacado el alcalde José Luis Sanz en sus redes sociales, tras la sesión plenaria en la que, cabe destacar, no ha intervenido.

Así, el primer edil se ha dirigido a la ciudadanía a través de X (antes Twitter) para anunciarle que seguirá "bajando impuestos y poniendo el dinero en el bolsillo de los sevillanos" y "pactando por Sevilla". Se trata del primer gran acuerdo entre el actual alcalde, José Luis Sanz y el anterior regidor y líder de la oposición municipal, Antonio Muñoz, cuyos partidos han mostrado una sintonía mutua a lo largo de la sesión.

El portavoz del grupo municipal del PP y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha agradecido tanto al PSOE como a Podemos-IU -a quien el gobierno local había aceptado previamente siete de las 36 enmiendas presentadas por la confluencia de izquierdas- el haber debatido y llegado a "acuerdos". A Vox, a quien le ha afeado no haber hecho "ni una sola aportación al debate", le ha recriminado su "discurso desesperado" por "no saber qué decir tras no haber aportado absolutamente nada al debate".

Bueno ha defendido que gracias al "diálogo y acuerdo" con los grupos de la izquierda ha sido "posible ofrecer el mejor texto de ordenanzas fiscales" a los sevillanos y cumplir con el "compromiso" del alcalde de "rebajar la presión fiscal". "No es el paso definitivo", ha aclarado, ya que "seguiremos bajando" los impuestos y tasas municipales en los próximos ejercicios del mandato.

Según el Gobierno local del PP, suponen una "bajada generalizada" del 1% en los impuestos y una "congelación real de las tasas" aunque incluye una nueva de 116 euros para las bodas en el Ayuntamiento. Según el PSOE y PP, las ordenanzas fiscales "dejan" en los bolsillos de los sevillanos cuatro millones de euros.

El portavoz del PSOE en el Consistorio, Antonio Muñoz, ha valorado la "negociación" entre los dos principales grupos del plenario municipal -PP y PSOE-, acuerdos a los que, a su juicio, deberían llegar igualmente ambas formaciones en el ámbito autonómico y nacional. Pero, ha advertido Muñoz directamente al alcalde -que no ha tomado la palabra en la sesión-, "este acuerdo no es el principio de nada". "El contador se vuelve a poner a cero", ha puntualizado Muñoz.

El alcalde, José Luis Sanz (dcha) junto con el portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz. Ayuntamiento de Sevilla

El siguiente escollo que tendrá que salvar Sanz son los presupuestos de 2024. A este respecto, el portavoz socialista ha recordado al regidor que "esta oposición a la que usted denigra por su gestión anterior es la que le apoya estas ordenanzas". "Usted decidirá si tiene como socio a la extrema derecha o al PSOE", ha concluido.

De momento el primer edil ha ganado este primer lance a pesar de su mayoría simple de 14 concejales (a dos de la mayoría absoluta) por lo que, como ha quedado patente este jueves, necesitará siempre el apoyo de algún otro grupo para sacar adelante sus iniciativas y a tenor de como están sucediendo los acontecimientos, presumiblemente no será Vox, su aliado natural en lo que a ideología se refiere.

Su portavoz en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, ha sido esta mañana la más dura en sus críticas -"traidor a los sevillanos" ha sido alguna de las acusaciones hechas por Peláez- a la aprobación de las ordenanzas fruto, a su juicio, de un "pacto ignominioso" con el que el PP "se alía con el peor PSOE de la historia", aludiendo directamente a la amnistía pactada por el presidente en funciones Pedro Sánchez para revalidar el Gobierno de coalición con Sumar.

"Ni con kilos de maquillaje pueden ocultar que son el PSOE pintado de azul", le ha espetado al equipo de gobierno, al que ha sugerido que se "revise el concepto de presión fiscal". "Nos han querido tender una trampa. ¿Qué sentido tenía presentar enmiendas?", les ha preguntado, después de asegurar que con la aprobación de las ordenanzas fiscales "han conseguido que Muñoz se siente de nuevo en el sillón de alcalde, porque son las ordenanzas del PSOE".

"Han mentido" ha proseguido la edil de Vox en alusión a la promesa de una "bajada masiva de impuestos y han acordado con el PSOE una subida maciza de impuestos", ha sostenido, al tiempo que ha acusado al gobierno de Sanz de "aplicar la política de Ada Colau" en materia de IBI. "No es verdad que hayamos subido impuestos.

Han metido la pata al no haber hecho ni una sola aportación a este debate", le ha replicado el delegado de Hacienda, que ha afeado a Cristina Peláez "habernos hurtado el debate de negociar con ustedes". Pese a que "ni se han leído las ordenanzas", Juan Bueno ha prometido a Vox que "no vamos a cejar en el empeño. Les seguiremos tendiendo la mano, pero no nos la muerdan".

No obstante, cabe recordar que en lo que lleva de mandato el actual Gobierno municipal, Vox ha votado en varias ocasiones junto con la izquierda en contra de algunas medidas de Sanz, entre otras, hace menos de un mes, se unió al resto de la oposición para tumbar un pleno urgente para aprobar mejoras presupuestarias por 14 millones de euros y anteriormente la formación de Santiago Abascal apoyó una moción del PSOE contra la política cultural del PP.

Por parte de Con Podemos-IU, su portavoz adjunto, Ismael Sánchez, ha lamentado que las nuevas ordenanzas fiscales "van contra los intereses de la mayoría social" al no aplicar criterios de renta. "No es verdad que cuatro millones de euros vayan a todos los sevillanos. Irán a los bolsillos de los más ricos", ha resumido. "Hemos mostrado coherencia de principio a fin porque hemos apoyado sólo aquellas ordenanzas que gravan a las grandes fortunas y empresas", ha argumentado, toda vez que estas normas contemplan seis de las 36 enmiendas presentadas por esta formación.

La concejal socialista Sonia Gaya ha agradecido el "talante" del gobierno 'popular' aunque ha aclarado que "éste no es nuestro modelo fiscal. No son nuestras ordenanzas". "Nuestro modelo es de progresividad y el suyo es el de bajada masiva de impuestos, aunque en este caso se han quedado cortos con respecto a lo que nos pedían en la oposición", ha recordado Gaya, que ha sentenciado: "No nos pesa haber consensuado con ustedes".