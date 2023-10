Vox se une a la izquierda en Sevilla y tumba un pleno urgente para aprobar mejoras presupuestarias por 14 millones de euros

Este miércoles se ha celebrado en el Ayuntamiento de Sevilla una de las más breves sesiones plenarias que se recuerdan, de menos de quince minutos de duración. Ello se ha debido a que la oposición en bloque ha tumbado el pleno extraordinario y urgente, convocado por el Gobierno Local para debatir y votar nueve modificaciones presupuestarias que sumaban cerca de 14 millones de euros, si bien tal extremo no ha sucedido porque el Ejecutivo municipal ha sido el único partido en apoyar la urgencia, mientras que el resto de los partidos de la corporación municipal se ha abstenido.

Esta es la segunda vez que VOX suma sus votos a los de la izquierda, como ya sucediera en el pleno del pasado 28 de septiembre, en el que la formación de Santiago Abascal apoyó una moción del PSOE contra la política cultural del PP. Cabe recordar que el actual alcalde, José Luis Sanz, gobierna con mayoría simple de 14 concejales, a dos de la mayoría absoluta, por lo que sus votos no han sido suficientes para superar el trámite de urgencia y proseguir con la votaciones del orden del día.

El Gobierno municipal ha anunciado que "volverá a intentarlo" el próximo martes, 10 de octubre, en un "pleno extraordinario" aunque siente que se haya "perdido una semana", ya que "hay asuntos que se tienen que aprobar cuanto antes". El PP ha lamentado además que PSOE, Podemos y VOX hayan puesto "sus intereses por encima de los de Sevilla y pretendan bloquear la ciudad".

Así lo ha puesto de manifiesto tras la sesión plenaria, el portavoz del grupo popular, Juan Bueno, al considerar que los grupos políticos "no han tenido hoy altura de miras con la ciudad y han impedido agilizar y acelerar trámites" con la abstención. Un hecho que el PP ha calificado de "boicot a Sevilla", mientras que los grupos de PSOE, VOX y Con Andalucía le han reprochado al Gobierno municipal que convocase la sesión con "menos de 24 horas" de antelación sin tiempo para examinar los documentos que según han indicado constaba de "200 páginas".

El también delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha abierto la sesión, justificando su celebración por dos motivos fundamentales, el parón "vacacional" y el "hackeo" en el Ayuntamiento, que han provocado "retrasos" en los órganos gubernamentales en los últimos dos meses. De ahí, ha incidido Bueno, el "uso de los instrumentos que permite el reglamento", como es el "pleno de urgencia", para "agilizar las cosas que necesita la ciudad", puesto que, como ha destacado el delegado, "no podemos estar sin tomar decisiones que perjudican el servicio que tenemos que prestar a los sevillanos".

En concreto, se iban a elevar a debate y votación nueve modificaciones del vigente proyecto presupuestario municipal de 2023 por unos 14 millones de euros, que incluyen aspectos como la reconducción de más de 2,7 millones de euros para nuevas contrataciones de personal en Lipasam y el alquiler de camiones compactadores; 460.000 euros para la segunda campaña de vales de bonificación al consumo prevista para Navidad.

Además de más de 176.000 euros para una nueva aportación a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para el alza salarial de su plantilla; 2,5 millones de euros para cubrir el incremento de los costes de materiales del proyecto de "tranvibús" entre Torreblanca-Sevilla Este y Santa Justa y más de 2,4 millones para gastos relacionados con la gala de los Grammy Latino que acogerá la ciudad en noviembre.

Bueno ha argumentado que algunos de estos puntos podrían quedar "sin remedio ninguno" si no eran aprobados este miércoles, como podrían ser los bonos consumo, mientras que otros necesitan de una "agilización inminente", debido al parón de los últimos 60 días, fundamentalmente del el último mes, ha reiterado, como son los asuntos relativos a mejorar la limpieza de la ciudad referentes a Lipasam u otros como el pago de impuestos, la ayuda a instituciones que ya han realizado su actividad o las van a realizar de manera "inminente". "Motivos suficientes para aprobar la urgencia del pleno", ha concluido Bueno su primera intervención.

Abstención de PSOE, VOX y Por Andalucía

Argumentos que no han valido a la oposición que se ha abstenido en bloque en la votación de la urgencia del pleno, que al no reunir una mayoría plenaria, finalmente no ha sido aprobada. En el capítulo de explicación de voto, la portavoz de Por Andalucía (Podemos-IU), Susana Hornillo, ha manifestado que la abstención de su grupo deriva de que el Gobierno local del PP ha intentado promover "una modificación presupuestaria de muchos millones con menos de 24 horas" de antelación.

Hornillo ha señalado además que los expedientes suman unas "200 páginas" imposibles de "evaluar" en tan poco tiempo. "No es serio. Esta no es una forma seria de gestionar", ha lamentado, considerando que algunos puntos deberían haberse realizado "con antelación", y no con urgencia, ya que considera que no tenían tal naturaleza, y que esta herramienta debería de mantenerse solo para los asuntos de "urgencia", ha aclarado.

Por su parte, la Portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha defendido su abstención por una "cuestión de formas" y en línea con su exigencia y control "al abuso" de las convocatorias plenarias de urgencia, al igual que "también ustedes lo fueron en el mandato pasado", ha abundado refiriéndose así al grupo 'popular' cuando estaba en la oposición, al tiempo que ha añadido que podrían haberse elevado los asuntos a un pleno extraordinario o al pleno ordinario de este mes de octubre, a fin de poder "estudiar los expedientes con mayor profundidad.

La edil ha recordado que los grupos de oposición recibieron a las 13 horas de este pasado martes los expedientes a tratar, con unas "200 páginas" para analizar. Lo que viene siendo "una tónica habitual" y "queremos que cambien estos modos", ha apostillado Peláez.

"El procedimiento importa" y podría haberse convocado como un "pleno extraordinario", ha reiterado la edil socialista Sonia Gaya, en consonancia con el resto de los grupos de la oposición. Gaya ha alegado que el Gobierno local del PP debería "haber hablado" con los grupos de oposición "antes de esta maniobra", pues "nos hubiese gustado haber tenido los expedientes antes y haber hablado de ellos antes", ha insistido la concejal del PSOE, con objeto de "solventar dudas". Y ha recordado al partido en Gobierno que no tienen mayoría y que tienen que hablar con los grupos.

Una "absoluta sorpresa" para Bueno

Ha cerrado el debate Juan Bueno, quien ha considerado que los expedientes de las modificaciones presupuestarias "no son tan difíciles" de analizar. Bueno ha mostrado su "absoluta sorpresa" ante la abstención de Vox, partido al que ha acusado de "aliarse con la izquierda por sus propios" intereses políticos en lugar de apoyar al Gobierno local del PP, con el que pretende cogobernar.

Juan Bueno también ha mostrado su "mayúscula sorpresa" ante el hecho de que el PSOE no haya apoyado la urgencia del pleno, después de que durante sus años de gobierno "abusase permanentemente" de esta fórmula. "Es un boicot", ha criticado, considerando que los socialistas quieren que la ciudad siga con "tiempos lentos, terroríficos y horrorosos" para "poner palos en la rueda" al Gobierno local de la ciudad, pensando sólo "en su rédito político".

"Han puesto en peligro asuntos", como son la limpieza de la ciudad o los bonos consumo, ha reiterado el concejal, considerando que aunque "es legítimo", "no es un juego limpio", ha aseverado el portavoz del PP que tras la sesión plenaria ha reiterado a reprobado al PSOE que quiera que este Gobierno siga actuando con los "tiempos que ellos imponían" a la ciudad, que "bloquean a Sevilla".

Bueno ha reiterado que los grupos políticos al no permitir esta modificación presupuestaria "han puesto en peligro" que pueda haber bonos consumo, quieren que Sevilla siga estando "sucia", se han opuesto a una "modificación presupuestaria que adelanta, y mucho, el problema de suciedad que tiene la ciudad. No han pensado en los sevillanos, han pesado en su rédito político, es una irresponsabilidad", ha aseverado.

Sobre VOX, ha incidido en que es sorprendente que haya decidido "no estar del lado de los sevillanos, han decidido estar en sus asuntos" y no les ha costado "aliarse con el resto de la izquierda".