Aldo Comas desprecia la democracia en España para defender el régimen de Emiratos y relativiza la muerte de trabajadores allí

El cantante Aldo Comas, conocido por su matrimonio con la actriz Macarena Gómez, famosa por su papel de Lola en La que se avecina, ha protagonizado una polémica por defender con vehemencia a Emiratos Árabes y responder a los seguidores que criticaron la dictadura y falta de derechos en ese país.

Comas ha estado haciendo turismo por el país, y tras su visita aseguraba que además de un gran destino turístico, "puedes encontrar un ejemplo de paz mundial". "Aquí nadie odia ninguna religión, aquí la religión es sana y artística", opinaba el cantante.

"Aquí, todos los líderes del Islam se coordinan en un discurso único y regulado para que no hayan pequeños líderes sectarios que promuevan el odio… el verdadero mal es el ego y el odio, pero sobretodo es la incultura", dice Comas junto a una imagen en la que usa un kandora, el traje típico del país.

Inmediatamente muchos usuarios le recordaron que Emiratos Árabes no es una democracia, que no hay libertad de expresión y que se represalía a quien la ejerce y que los trabajadores inmigrantes no tienen apenas derechos... "su primer ministro, miembro de una familia real tiene secuestrada a una de sus hijas. Una de sus esposas, hermana del rey de Jordania, salió por piernas y buscó la protección en Reino Unido. Definitivamente, no es como lo pintas", decía una usuaria, que le acusaba de "blanquear una dictadura".

A ese comentario y a otros respondía el propio Aldo Comas, minusvalorando el valor de la democracia y relativizando la muerte de trabajadores en las obras de construcción del país.

"No tienen un sistema democrático al uso , cierto", reconocía, antes de minusvalorar el sistema democrático español. "Si votar es la mierda que tenemos en este país, donde un retrasado mental sin estudios puede [que] tenga más fuerza de voto que una persona con carrera, preferiría no votar un circo", decía Comas.

"Respecto a los trabajadores y sus condiciones, cobraban el doble que la media salarial de cualquier país de Sudamérica y y podían irse. La palmaron muchos y tal pero con la brutalidad de construcción que llevan, estadísticamente es como los golpes de calor que suceden en España", aseguraba el cantante.

Para acabar, aseguró que querría que el rey español incumpliera su mandato constitucional. "Yo ahora mismo me encantaría que el Rey disolviera las cortes y cambiara a nuestro presidente, que no solo destrozó a todo el país con la gestión del COVID, sino que esta comiendo mejillones en Bruselas con un garrulo que puso en Jaque el estado entero por un delirio de grandeza manipulado al más puro estilo Mylosevich. Ya no creo en el buenísimo ilustrado", concluía Comas.