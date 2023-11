Sophie Turner, cazada besándose con un aristócrata en mitad de su divorcio con Joe Jonas

En pleno proceso de divorcio de Joe Jonas, su hasta hace poco esposa y madre de las dos hijas que tienen en común, Sophie Turner, ha encontrado de nuevo el amor. O, al menos, eso se puede intuir de las fotografías que han salido a la luz de la intérprete de Juego de tronos besándose con un aristócrata.

Tal y como han podido saber desde el periódico The Sun, la actriz de 27 años ha sido vista en una actitud muy cariñosa con Peregrine Perry John Dickinson Pearson, de 29 años y heredero del cuarto vizconde de Cowdray, un condado de Sussex.

Los besos se produjeron el pasado sábado en las calles de París y a plena luz del día, si bien no salieron a la luz hasta que confirmaron la identidad del joven que aparece en la única fotografía de su cita. Según un testigo le ha declarado al medio británico, vio a la pareja en la estación de tren Gare du Nord "charlando y riéndose mucho".

"Llegaron juntos al punto de recogida del chófer fuera de la estación. Parecía que ambos habían venido en el [tren] Eurostar desde Londres", ha afirmado el informante, que cree que ambos habían llegado a Francia utilizando este trayecto que cruza el Canal de la Mancha. "Luego él se quitó el sombrero y se inclinó para darle un buen beso. Y después de este, se separaron", ha añadido.

Sin embargo, ha habido algunas críticas, dado que ninguno de los dos es completamente reconocible en la imagen. Aún así, una fuente cercana a Turner ha hablado con US Weekly y no ha negado que fuera ella, sino que por ahora prefiere no comprometerse que, debido a que se encuentra negociando con el miembro de los Jonas Brothers los términos de su divorcio y la custodia de sus hijas.

"Sophie está abierta a la idea de volver a tener citas, [pero] no está completamente comprometida con nadie en este momento... Es cien por cien seguro que se está dejando ver más y manteniendo como futurible cualquier opción", ha dicho este informante.

Asimismo, han preguntado en su residencia de Chelsea, al oeste de Londres, por Peregrine Pearson y un portavoz ha declarado que el aristócrata "no quiere comentar nada" al respecto de su posible relación con Turner.