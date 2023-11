Feijóo avisa de que la amnistía "convertirá en represor al TS" y "legitimará" el discurso independentista para "echar pulsos" al Estado

A pocas horas de que Pedro Sánchez registre la amnistía que ha pactado con el independentismo para lograr ser investido presidente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de las consecuencias que traerá la ley que el PSOE ha "ocultado" hasta esta semana. "Convertirá en represor al Tribunal Supremo, será un golpe a los cimientos de la independencia del poder judicial; debilitará el Estado de las autonomías acrecentando los privilegios de una minoría y legitimará el discurso del independentismo que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado".

En un desayuno informativo organizado por EP, el dirigente popular Feijóo acusado a Sánchez de llevar al Gobierno al borde del precipicio constitucional. "Tras llevar al Gobierno de España al borde de un precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante". Así, ha enumerado varios de las promesas que ha incumplido el actual presidente en funciones, siendo la amnistía la mayor de las "indignidades" con el que Sánchez se "superará". Como cuando el socialista dijo "que no gobernaría con Podemos, que no habría indultos, que lucharía contra la corrupción y que ningún violador vería rebajadas sus penas; o cuando prometió que pactaría con Bildu y que traería a Carles Puigdemont para ser juzgado".

Sobre todo la promesa que hizo en la última campaña electoral de no redactar una ley de amnistía porque "es inmoral e inconstitucional". Por este motivo, Feijóo se pregunta qué es lo que ha podido cambiar en tan solo tres meses desde que el PSOE se presentara con esta promesa a las elecciones generales. La conclusión del popular es que, a diferencia de la paz social que argumenta el Gobierno, "este acuerdo jamás existiría si no fuese por su interés particular".

Asimismo, Feijóo ha lamentado que Sánchez "dé todo sin pedir otra cosa que le dejen estar en el poder" y ha subrayado que los socios que votarán a favor de Sánchez en su investidura no han cambiado de pareceres. "¿Creen que Sánchez los ha hipnotizado con su encanto? ¿Les habrá convertido a todos al constitucionalismo y que creen en el progresismo que pregonan? Simplemente Sánchez es útil al independentismo y a sus aspiraciones que es humillar y debilitar a España", ha concluido.

Pese a asumir que Sánchez no renunciará a ley de la amnistía a cambio de los votos del independentismo para seguir en la Moncloa, el popular pide "valentía" al socialista. "Que sea valiente por una vez y que no se esconda en el comodín nacionalista, que convoque elecciones y someta el acuerdo a valoración de todos los españoles". En caso contrario, Feijóo promete ser quien haga frente "al presidente que se rinde". "Los aliados de Sánchez saben que no necesitan hacer ningún esfuerzo en pro de la estabilidad en nuestro país y les basta con ir ampliando la libertad condicional que le conceden a medida que irán cumpliendo sus exigencias y chantajes".