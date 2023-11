Gobiernos latinoamericanos de izquierda se distancian de Israel por bombardeos en Gaza

Varios países de América Latina gobernados por la izquierda -como Bolivia, Colombia y Chile- se están replanteando su vínculo con Israel con medidas que van desde la ruptura de relaciones hasta la llamada de sus embajadores, a raíz de los bombardeos en territorio palestino, acciones que consideran una violación del Derecho Internacional.

Bolivia anunció elmartes que rompía relaciones diplomáticas con Israel a raíz de lo que considera una "agresiva y desproporcionada ofensiva militar" contra la población de la Franja de Gaza.

En un comunicado, el vicecanciller, Freddy Mamani Machaca, indicó que su Gobierno "ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza".

Acto seguido, Chile resolvió llamar a consultas a su embajador en Israel, Jorge Carvajal, debido a las "inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza".

"Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares – que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza - no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional", señaló el gobierno a través de un comunicado.

Y poco después, fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó a consultas a su embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, por "la masacre del pueblo palestino" que dice estar cometiendo ese país.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", expresó el mandatario en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

Isarel acusa a Chile y Colombia de apoyar a Hamás

La reacción desde Tel Aviv no se ha hecho esperar. Este miércoles, Israel ha acusado a Chile y Colombia de "apoyar el terrorismo de Hamás" tras llamar a consultas a sus respectivos embajadores en el Estado judío por la ofensiva israelí sobre Gaza, y los acusó de alinearse "con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás".

"Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de los secuestrados" en Gaza, y "que no se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás", dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, en la primera reacción del país a los pasos tomados hoy por los dos países latinoamericanos.

Estados Unidos, el gran aliado de Israel en el mundo, anunció que expondrá al Gobierno de Benjamín Netanyahu, la necesidad de respetar las leyes de la guerra.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, transmitirá a las autoridades israelíes en su nuevo viaje al país el próximo viernes la necesidad de respetar las leyes de la guerra y de hacer todo lo posible para minimizar los daños civiles, ha indicado este miércoles el portavoz de su Departamento, Matthew Miller.

"Tal y como lo ha hecho anteriormente y como también lo ha hecho el presidente (Joe Biden), hablará directamente con el Gobierno israelí sobre nuestra expectativa de que, al lanzar y llevar a cabo su campaña militar, lo haga en pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra. Será muy directo al respecto", ha dicho en su conferencia de prensa diaria.

Las medidas diplomáticas en respuesta a los bombardeos en Gaza han generado también reacciones fronteras adentro en los países latinoamericanos.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ha cuestionado este miércoles la decisión del Gobierno argentino de condenar el ataque israelí a un campo de refugiados en la Franja de Gaza y ha pedido diferenciarse de las "posiciones pusilánimes de algunos países de la región".

La DAIA, órgano de expresión política de la comunidad judía en Argentina, ha dicho que "condena las críticas vertidas por la Cancillería argentina hacia Israel por su respuesta militar al criminal atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre", y ha aludido al "derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1.400 personas, se hirieron a miles y se secuestraron a 239" personas, de las cuales "21 son argentinos".

En tanto, en Bolivia, el politólogo Franklin Pareja, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz, considera que con el corte de relaciones diplomáticas con Israel, el país suramericano se acerca a varios de sus socios políticos y comerciales en Oriente Medio y Asia, a la vez que lo aleja de los países de Occidente.

Hamás agradece a Bolivia la ruptura de relaciones

El grupo islamista palestino Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza, ha celebrado la decisión del Gobierno de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel y la calificó como una postura "valiente". Asimismo, ha agradecido a los Gobiernos de Colombia y Chile por retirar a sus embajadores de Israel.

Y las muestras de condena por los bombardeos de los territorios palestinos prosiguieron en varias cancillerías latinoamericanas.

El Gobierno chileno ha expresado este miércoles "su profundo pesar" por la muerte de funcionarios de las Naciones Unidas y sus agencias como consecuencia de las operaciones militares israelíes en Gaza y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, en medio de la escalada diplomática con Israel.

Tras el bombardeo del martes en el norte de la Franja de Gaza, que mató al menos a 145 personas, el presidente chileno, Gabriel Boric, reconocido defensor de la causa palestina, ha condenado los ataques perpetrados por Israel y llamó a consultas al embajador chileno en Tel Aviv, José Carvajal.

Y por su parte, Perú ha expresado su profunda preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y ha condenado los ataques realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza, que ha ocasionado cientos de fallecidos.

En un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Gobierno peruano reiteró que "condena y condenará la violencia venga de donde venga".