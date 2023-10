Carmen Borrego, sin ánimos, en su cumpleaños más triste: "Es tiempo de dolor, no de celebrar"

Europa Press via Getty Images

Hace unas semanas, las hermanas Campos atravesaron unos de los tragos más duros de su vida, realizando la mudanza de la casa de su madre, María Teresa Campos. Ahora, después de vaciar por completo el ático de Aravaca, en Madrid, donde la periodista pasó sus últimos días, Carmen Borrego se encuentra sin ánimos para celebrar.

Así lo ha revelado ella misma a la revista Semana durante en el que ha sido uno de sus cumpleaños más tristes. "No estamos para celebraciones. Está muy cercano el fallecimiento de mi madre y es tiempo de dolor, no de celebrar", ha confesado la hermana pequeña de Terelu Campos a este medio, a punto de cumplirse dos meses del fallecimiento de su madre.

Y es que, en fechas tan señaladas como esta, en las que familiares y amigos se reúnen para brindar y celebrar, la ausencia de la presentadora malagueña se ha acentuado todavía dentro de la familia Campos. Son muchos los recuerdos que se agolpan en la mente de la colaboradora que le impiden disfrutar de su cumpleaños número 58, que tuvo lugar el pasado 30 de octubre, en la víspera de la festividad del Día de Todos los Santos.

De hecho, tal sería el desánimo de la hija menor de la periodista, que no ha querido ni siquiera reunir a sus hijos para celebrar este aniversario. "No, mis hijos tampoco van a venir, no tenemos ganas de celebrar nada", ha expresado Carmen, quien, recientemente, ha retomado una relación más cordial con su hijo y padre de su nieto, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo.

Al parecer, tan solo su marido, José Carlos Bemal ha logrado convencerla de salir de su casa, ubicada en Madrid, para dar un paseo por los alrededores y, así, evitar que permanezca encerrada en sus pensamientos. "No tenía ni ganas de salir, pero José Carlos me ha convencido para que le acompañe a comprar el pan y que me dé un poco el aire y eso hemos hecho"", ha expresado Carmen sobre su marido, quien se ha convertido en su principal apoyo en estos complicados momentos .