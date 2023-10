Aragonès, ERC, Junts y comuns no asistirán a la ceremonia de jura de la Constitución de Leonor: "Es una monarquía corrupta"

Ni el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ni ningún representante del Govern ni diputados de ERC, Junts y los comuns asistirán a la ceremonia de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor, ante las Cortes Generales que se celebrará este martes en el Congreso. Así se ha hecho público este lunes, mientras se intensifican las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Sí habrá, sin embargo, representantes del Gobierno de los comunes, según ha explicado el portavoz de la formación, Joan Mena.

Desde ERC, Raquel Sans, ha explicado que no asistirán a la jura de Leonor porque no quieren "contribuir a esta parafernalia". "Este acto pretende blindar una monarquía que no ha elegido nadie y, en el caso del Estado, es una monarquía corrupta. Nos reafirmamos con nuestro republicanismo. Queremos una república catalana sin privilegios por parte de unos pocos", ha destacado.

En un sentido similar se expresó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, la semana pasada, cuando confirmó que ni Aragonès ni ningún representante del Govern irían. "Estamos hablando de un presidente republicano, de un Govern republicano y que, evidentemente, no tiene previsión en su agenda de asistir a este acto", dijo.

A diferencia de lo que ocurría con la antigua Convergència i Unió (CiU), sus herederos de Junts rompieron todos los puentes con la monarquía durante el proceso independentista de 2017, especialmente, a raíz del discurso de Felipe VI tras el 1-O. Por ello tampoco estarán presentes en esta ocasión al acto de jura.

Independentistas vascos y gallegos

Como los independentistas catalanes y los comuns, los representantes de PNV, EH Bildu y del BNG también confirmaron su ausencia en la ceremonia.

La Princesa jurará la Constitución este martes al cumplir la mayoría de edad, como lo hizo su padre, el 30 de enero de 1986, y lo hará en el mismo escenario, el Salón de Sesiones del Congreso, pero ante un Parlamento que ha cambiado mucho respecto al que había en 1986.

La hija mayor del Rey cumplirá así con el trámite que fija el artículo 61.2 de la Constitución en el que se estipula que "el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad" debe prestar el mismo juramento" que el jefe del Estado.