Froilán estará en el cumpleaños de la princesa Leonor y Victoria Federica se 'borra' por un viaje

El cumpleaños de la princesa Leonor, el próximo 31 de octubre, reunirá a buena parte de la familia real en una celebración privada que tendrá lugar en el Palacio del Pardo. Poco a poco se va conociendo quiénes acudirán a esta fiesta familiar, que será después de que la heredera a la corona jure la Constitución en un acto solemne ante el Congreso. Entre los confirmados estarán la reina Sofía o el emérito Juan Carlos I, que viajará desde Abu Dabi, y no lo hará solo: Froilán, primo de la princesa, también se desplazará hasta Madrid para no perderse este momento tan especial en el que no estará, sin embargo, Victoria Federica de Marichalar.

Según recogen medios como Vanitatis, el hijo de la infanta Elena se unirá a su abuelo, Juan Carlos I, para volar el próximo martes en un avión privado desde Abu Dabi a Madrid, donde tienen previsto aterrizar a primera hora de la tarde.

Su hermana Victoria Federica será, por su parte, una de las grandes ausentes en el cumpleaños de la princesa Leonor, ya que tiene un viaje cerrado desde hace más de un mes a Perú, según informaba esta semana Paloma Barrientos, colaboradora del programa Vamos a ver.

Asimismo, Barrientos ha agregado que la hija de la infanta Elena se marchará con "un grupo de 20 amigos que han organizado una especie de vacaciones prenavideñas": "Cada uno se paga lo suyo, entiendo que si fuese promocional, pues ella podría decir de no ir", ha comentado Barrientos.

Por el momento se desconoce si el viaje de Froilán será tan fugaz como el de don Juan Carlos, que tan solo está invitado a la celebración privada y no a los actos relacionados con la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso y el Palacio Real.

El emérito se desplazará directamente al Palacio del Pardo y a la conclusión del festejo, emprenderá el viaje de regreso a Emiratos Árabes, por lo que estará en Madrid solo unas horas.

En este sentido, Don Juan Carlos ha optado por no dormir en Madrid al no permitírsele alojarse en la Zarzuela, la que fue su residencia durante más de 40 años.

A la celebración familiar también han sido invitadas las infantas Cristina y Elena, aunque se desconoce por ahora si los hijos de la primera, Juan, Pablo, Miguel e Irene, estarán presentes en este día tan especial para la heredera al trono.