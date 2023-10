La frase de David Beckham que desembocó en su aventura con Rebecca Loos

El documental de Netflix sobre la vida del futbolista inglés David Beckham está volviendo a poner en el candelero historias y nombres de hace casi 20 años. Uno de ellos es el de Rebecca Loos.

Esta mujer fue contratada como asistente personal de los Beckham cuando el centrocampista de Leytonstone fichó por el Real Madrid. Hija de un diplomático neerlandés y una madre hispano-británica, Loos se convirtió en una persona de la máxima confianza de la familia.

Ahora, la prensa británica sigue desgranando detalles de aquella época en la que el futbolista y la asistente mantuvieron un romance que provocó ríos de tinta en la prensa mundial.

Por ejemplo, este domingo publica el Mirror cuál fue el detonante de que Beckham y Loos acabaran manteniendo su aventura. La atracción del jugador por la asistente se desarrolló cuando Victoria estaba aún en Inglaterra y la neerlandesa, nacida en Madrid, rápidamente se volvió indispensable para la familia.

Relata el Mirror que incluso el asistente personal de Victoria le pidió que tratara directamente con la excantante para la búsqueda de su casa, ya que la pareja no se ponía de acuerdo sobre lo que querían.

Fue entonces cuando Beckham inició la maniobra de acercamiento. "Cuando le dije que me habían dado instrucciones de no hablar con él sobre estas cosas, dijo: 'No tenemos que decírselo a nadie'", revela Loos.

Esta frase fue la que precipitó lo que vino después. No pasó mucho tiempo antes de que su relación profesional, en la que ya había un importante coqueteo, se volviera sexual, desveló Rebecca Loos.

La exasistente, que ahora vive en Noruega con su marido y sus dos hijos y donde es monitoria de yoga, ha sido muy crítica con el documental de Beckham, asegurando que el futbolista no asume su responsabilidad en su papel en el triángulo amoroso que hizo tambalear su matrimonio.