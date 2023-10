Rebeca Loos acusa a David Beckham de tener más amantes, además de ella

Rebeca Loos se ha propuesto que lo suyo con David Beckham no 'termine' nunca. O al menos, eso se deduce de que años después de que supuestamente ella y el exfutbolista mantuvieran un romance, la que fuera su asistente personal siga manteniendo su verdad y aporte nuevas informaciones sobre otras amantes que el deportista tuvo al margen de su vida personal junto a Victoria Adams, su mujer.

Rebeca, quien hoy vive en Noruega, casada y con dos hijos, es uno de los personajes que está presente, pero de manera silenciada, en el documental sobre David, que lleva por título su apellido.

Sin referirse directamente al supuesto romance que mantuvieron ambos mientras el inglés jugaba en el club merengue ni admitir ninguna culpabilidad, David Beckham, de 48 años, dice que las historias que se publicaron sobre él fueron "horribles" y le hicieron "sentirse mal todos los días".

Para contraatacar este modo de convertirla en humo, Loos ha lanzado un mensaje contra David: "Todo es 'pobre de mí'. Tiene que asumir su responsabilidad", asegura en declaraciones al Daily Mail. "Puede decir lo que quiera y comprendo que tenga una imagen que preservar, pero se está presentando a sí mismo como la víctima y me está haciendo parecer una mentirosa, como si yo me hubiera inventado estas historias", dice tajante antes de añadir: "Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria".

David y Victoria Beckham tiene cuatro hijos. Mike Marsland / Getty

Loos no se conforma solo con reiterar que lo suyo con el futbolista existió, sino que recuerda un episodio con una modelo durante una fiesta.

"Victoria Beckham me llamó a una fiesta y me dijo: 'Encuentra a David'. Él estaba en un dormitorio con una modelo", dice refiriéndose a una fiesta del brasileño Ronaldo en su casa de La Moraleja, que duró tres días y tuvo unos 700 invitados.

El relato de Loos es el siguiente: lo encontró "escondido al fondo del jardín" charlando con una modelo española. "Aquello me dolió", recuerda, pero su noche estaba a punto de dar un giro aún peor. Sonó su móvil. Era Victoria Beckham, que buscaba a su marido. "Estaba enfadada porque llamaba a David y él no contestaba. Le dije que no sabía dónde estaba y ella me dijo: 'No cuelgues, ve a buscarlo'. Entré en la casa y subí las escaleras y vi a los dos guardaespaldas de David detrás de una puerta'.

Entonces, susurró: "¡Es Victoria!" y uno de los guardaespaldas desapareció. "Cuando vuelve, David está con él. Veo a la modelo al fondo tumbada en la cama. Veo que es un dormitorio. Yo estaba que echaba humo, le miré, le di el teléfono y le dije: 'Tu mujer. Estaba muy dolida", recuerda sobre aquel momento ocurrido hace ya dos décadas. "Fue una sensación horrible y pensé: 'Estúpido'. Pero él me tenía, me había clavado las garras y yo estaba a su entera disposición".