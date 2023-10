Rebecca Loos dice que Beckham enseñaba sus mensajes picantes a sus amigos para reírse

Rebecca Loos, la que fuera asistente personal de David y Victoria Beckham cuando el futbolista inglés fichó por el Real Madrid hace 20 años y que mantuvo una relación con el jugador, ha roto su silencio a raíz del documental de Netflix sobre la familia.

Loos, nacida en Madrid e hija de un neerlandés y una hispano-británica, ha contado cómo el entonces futbolista del Real Madrid mostraba sus mensajes picantes a sus amigos.

"Estábamos enviándonos mensajes de texto y se estaba poniendo travieso, fue divertido… y de repente recibí un mensaje de texto del guardaespaldas español", explica Loos al Daily Mail.

"Decía: 'Para. Se los muestra a todos sus amigos y ellos se ríen", reveló Loos. "Me sentí muy herida. Y ese dolor me llevó a ser más laissez-faire y a no importarme una mierda guardar el gran secreto", dijo Loos.

La neerlandesa, de 46 años y que ahora vive en Noruega con su marido y sus dos hijos, también acusó a la estrella de "presentarse a sí mismo como la víctima" en la serie documental de Netflix, lanzada a principios de este mes.

Sin hacer referencia directa a la relación, Beckham, de 48 años, dijo en el documental que las historias sobre la supuesta aventura eran "horribles" y lo dejaban "sintiéndose enfermo todos los días".

Rebecca responde ahora: "Las historias fueron horribles, pero son ciertas.. Todo es 'pobre de mí'. Tiene que asumir la responsabilidad".

"Entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa. Si me quedo en silencio seré conocida como la mentirosa, la que inventó historias", añade.

"Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria... Él es quien causó el sufrimiento", sentenció Rebecca Loos en su entrevista con el Daily Mail.