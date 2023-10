Madrid pedirá al Gobierno que sus ayudas a la vivienda queden libres de tributar en el IRPF

Un ciudadano que pida una ayuda al Gobierno de España para retirar el amianto del tejado de su vivienda no debe declararla en el IRPF. En cambio, si el mismo la solicita al Ayuntamiento de Madrid, debe saber que dicha subvención se integra como una ganancia patrimonial, por lo que tendrá que responder fiscalmente ante ella al hacer la declaración de la renta. Incluso, dependiendo de la cuantía, el subsidio podría llegar a ocasionar la pérdida el copago de medicamentos, de becas de comedor o de estudios de los hijos.

El PP de la capital elevará esta situación "discriminatoria" al Pleno de Cibeles de este lunes para pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez un cambio en la legislación que permita declarar exentas fiscalmente todas las subvenciones recibidas del Ayuntamiento para la realización de obras de rehabilitación en vivienda habitual en actuaciones de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad de edificios residenciales. Dicha proposición saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de 29 concejales de la que gozan los populares en la ciudad. También votará a favor Más Madrid y, previsiblemente, Vox, mientras que el PSOE se abstendrá.

"Es un agravio para los beneficiarios de subvenciones municipales. Además, esa supuesta ganancia patrimonial está perjudicando a los más humildes y que más ayuda necesitan, pues los distritos con rentas bajas como Villaverde, Usera y Carabanchel son los que más uso hacen de estas subvenciones municipales", denuncian desde el partido que lidera José Luis Martínez-Almedia en la ciudad.

Es el caso de las llamadas viudas de Orcasitas , una veintena de mujeres de avanzada que el año pasado recibieron una ayuda del Ayuntamiento para reparar sus inmuebles ante el riesgo de que los antepechos de piedra de más de 1.215 kilos se desprendieran. De entrada, aunque no percibieron la ayuda de manera individual, sino que iba destinada a su comunidad de su bloque, estas señoras tuvieron que introducir las subvenciones en la declaración de la renta de 2022 como ganancia patrimonial. Por lo que, con una pensión que no supera los 700 euros al mes, tuvieron que pagar a Hacienda entre 3.000 y 7.000 euros, según los casos.

Pero su calvario no cesó ahí. El pasado mes de mayo empezaron a recibir cartas de la Seguridad Social comunicándoles que al haber experimentado un aumento patrimonial no tenían derecho a recibir todo el complemento a su pensión mínima. Una "locura", en palabras de la presidenta de la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas, Manuela Navarro. "Si a los 700 euros que cobran cada mes estas mujeres, le sumas la derrama que todavía están pagando (por la parte de la obra que no cubren las ayudas municipales) y les quitas los 100 euros de la Seguridad Social ¿Cómo comen estas mujeres?", plantea Navarro.

Según explicó a 20minutos el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el problema estriba en la forma en la que algunas comunidades de vecinos hicieron la declaración de la renta. Ahora, para evitar la reclamación del Estado, deben "pedir una reclamación y rectificación" de la misma, indican fuentes del organismo. Una vez que tengan el justificante de este trámite, pueden acudir a las oficinas de la Seguridad Social para demostrar que esas ayudas no fueron una ganancia de patrimonio, sino una subvención que recibió su edificio.

Con todo, desde el área municipal de Vivienda señalan que el de la viudas de Orcasitas no es un caso aislado. De hecho, "está pasando que hay vecinos que no quieren optar ahora a nuestras ayudas porque luego les penaliza en la declaración y prefieren las del Estado porque no les conlleva ningún gasto", comentan fuentes municipales. Por ejemplo, alguno de los 14.000 propietarios a los que se dirige la nueva edición del Plan Rehabilita -el programa municipal que subvenciona obras en edificios residenciales y viviendas unifamiliares por un valor de 50 millones de euros-. Mirando al pasado, también podrían sufrir esta "desigualdad" las 70.000 viviendas que se beneficiaron de alguno de los planes de vivienda lanzados el año pasado.

Por ello, el PP de la capital propone instar al Gobierno a que modifique el artículo 41 de Real Decreto 439/2007 sobre el IRPF, añadiendo un apartado c) que incluya como exentas fiscalmente "las subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Madrid en materia de rehabilitación de viviendas para la mejora de la accesibilidad, eficiencia energética, conservación y salubridad en edificios residenciales". Así dejaría de haber "una fiscalidad distinta para las ayudas del Gobierno de la nación que para las del Ayuntamiento", como señaló el propio González, responsable de Políticas de Viviendas, hace unas semanas. De lo contrario, "toda la ayuda que estamos dando para rehabilitar en Madrid solo serviría para penalizar a los vecinos que quieren mejorar sus viviendas", apostilló.

Apoyo con reservas de la oposición

Aunque el PP se bastará de su mayoría absoluta para sacar adelante la iniciativa, también encontrará apoyos en el resto de grupos municipales.

La concejala de Hacienda de Más Madrid, Sara Ladra, explica a 20minutos que votarán a favor porque comparten el "fondo", pero les preocupa que para "el gobierno de Almeida haya pesado más las ganas de confrontar con el Gobierno central que el proponer una solución real". Por eso, los líderes de la oposición presentarán varias enmiendas para que la solicitud, entre otras cosas, inste a Moncloa a devolver "el complemento a mínimos de pensiones a aquellas personas a las que se les ha reclamado". Además,

Fuentes del PSOE también reconocen estar de acuerdo con el "fondo del asunto", si bien adelantan a este periódico que optarán por la abstención al entender que el Palacio de Cibeles "no es el foro para debatir esto. [El Ejecutivo de Almeida] podría hacerlo si quisiera llamando al Ministerio o vía Federación de municipios, puesto que el Gobierno no puede hacer un cambio normativo solo para el Ayuntamiento de Madrid". Así pues, los de Reyes Maroto no van a contribuir "a generar más ruido entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España". Desde Vox, aunque no han confirmado el sentido de su voto, se inclinan por el sí.