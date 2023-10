Cher afirma que no es fan de su propia música: "Nunca me gustó mi voz"

Parece imposible que alguien como Cher tenga algo parecido al síndrome del impostor, pero así es, porque la diva de 77 años ha resultado ser su mayor crítica, tal y como ella misma ha revelado a la revista Paper en una reciente entrevista. Y la razón es prácticamente increíble, siendo como es una de las cantantes más celebradas de los últimos 50 años: no le gusta su propia voz.

"Yo misma no soy fan de Cher, pero me gusta hacer lo que ella hace", ha declarado la artista detrás de éxitos durante varias décadas como Believe, I got you babe, The Shoop Shoop Song o If I Could Turn Back Time. "Nunca me ha gustado tanto mi voz", ha añadido.

Cher ha insistido en que "si pudiese elegir, probablemente tendría otra", pero que nunca le dieron esa posibilidad. "Me vino dada la voz de mi madre", ha confesado la también laureada actriz —posee un Oscar, tres Globos de Oro, un Emmy y un premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cine de Cannes de 1985.

Según ha incidido, tiene la certeza que el tono de su voz es "raro": "No suena como un hombre ni tampoco suena como una mujer, sino que se queda en un lugar más intermedio". Eso, ha continuado, hace que considere que su música tiene "ese extraño estilo".

"Hago lo que hay que hacer cuando no puedes sostener una nota: no pronunciar las erres. Sospecho que algunas consonantes son más difíciles de cantar, así que lo que tengo que hacer es dejarlas abiertas", ha explicado Cher, quien ha agregado a continuación que no siempre se ha sentido satisfecha con varios de sus discos más populares.

"He hecho muchos álbumes, y algunos de los que pensaba que eran tan buenos como podría desear que un álbum mío lo fuera no consiguieron alcanzar el éxito. Y luego ha habido otros que no me entusiasmaron tanto [y sí lo consiguieron]", ha finalizado, no sin antes añadir que está muy orgullosa de su último disco, Christmas, sus primeras canciones navideñas, y en el que ha participado su novio, Anthony AE Edwards, 40 años más joven que ella.