La demanda es real y acaba de hacerse público gracias a ET Online. Según esta, interpuesta por Marie Angela King, su antigua nuera, Cher habría orquestado el secuestro de su propio hijo, Elijah Blue Allman, de 47 años, a finales del año pasado para impedir que pudiese reconciliarse con su esposa, con quien está divorciándose.

Marie Angela King presentó los documentos requeridos ante el Tribunal Superior de Los Ángeles ya en aquel entonces, el 5 de diciembre de 2022, si bien no ha sido hasta ahora que han salido a la luz como parte de la investigación judicial dentro del proceso de divorcio que se está llevando a cabo, puesto que se trata de una pareja que ya estaba separada.

En dichos documentos oficiales, King asegura que le dijeron que Cher había contratado motu proprio a cuatro hombres para sacar a Allman de una habitación de hotel la noche de su aniversario de bodas. Según la demanda, King afirma que habían pasado 12 días juntos y solos, desde el 18 de noviembre.

Sin embargo, todo cambió el 30 de noviembre de 2022, cuando cuatro personas irrumpieron en su habitación de hotel y "le sacaron [a Allman] de nuestra habitación". "Uno de los cuatro hombres que se lo llevaron me dijo que fueron contratados por la madre del peticionario [del divorcio]", afirman los documentos judiciales.

"Desde agosto de 2022, me habían estado diciendo que no podía ver ni hablar con él [Allman], quien a día de hoy se encuentra internado en un centro de rehabilitación que no me ha sido revelado. También me han dicho que [Allman] no tiene acceso a su teléfono", agrega Marie Angela, que carga contra su antigua suegra.

Según King, la cantante de Believe, quien tuvo a su hijo con su exmarido Gregg Allman, le pidió incluso que abandonase la casa familiar en ausencia de Elijah Blue. "Y lo hice con la creencia de que mis pagos de manutención llegarían puntuales y que podría permitirme otra vivienda", se explica en los documentos.

Asimismo, King se queja de que no se le ha "permitido recuperar" todas sus "pertenencias" de la que sigue llamando "nuestra casa y principal residencia", así como no se le dio "la oportunidad de hacer inventario" de los "activos" de la pareja.

Por ahora, ni Cher ni su representante ni su equipo legal han querido hacer declaraciones al respecto, si bien la próxima vista para este caso tendrá lugar el próximo 27 de octubre en Los Ángeles.