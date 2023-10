Si hay quien piensa que hay mucha diferencia entre una generación y la anterior o la siguiente, tanto en términos culturales como de reivindicaciones, que no le pregunten a Cher. La cantante de 77 años ha bromeado recientemente sobre cómo le afecta en su día a día la increíble diferencia de edad que tiene con su novio, Anthony AE Edwards: ni más ni menos que 40 años.

En una reciente entrevista con la revista Extra, la diva del pop ha afirmado que el principal problema con el que se encuentran en su día a día es que el productor musical, de 37 años y con el que lleva saliendo desde noviembre del 2022, no suele entender la práctica totalidad de sus referencias cuando conversan.

"A veces estoy hablando con él y le noto que no tiene idea de sobre quién estoy hablando... El otro día le tuve que preguntar: 'Oye, ¿sabes quiénes, no sé, Clark Gable?'. Y cualquiera diría: 'Sí, por supuesto'. Pero con la mayoría de mis referencias él me mira y me dice: 'Yo es que aún no había nacido'", ha contado la cantante y actriz.

Según Cher, desde conociese por primera vez a AE en la Semana de la Moda de París del año pasado, ha redescubierto la alegría. "Odio hablar de lo feliz que soy, pero bueno, es que nos lo pasamos muy bien juntos", ha explicado en la entrevista. "Podemos hablar de música y de todo. Tiene un enorme sentido del humor, además del hijo más bonito del mundo... Es tan sencillo como que nos entendemos el uno al otro", ha añadido.

La artista no ha tenido problemas en reconocer que su pareja es alguien "reservado" y "obviamente más tímido" que ella, pero que incluso profesionalmente le aporta mucho, porque ambos han trabajado codo con codo en el primer álbum navidelo de la diva, llamado sencillamente Christmas, y que vio la luz el pasado viernes.

En él, Edwards le ha producido la canción Drop Top Sleigh Ride. "Es un álbum navideño muy extraño", ha afirmado, añadiendo que cada canción es como "una pequeña isla". "Ninguna parece ir en consonancia con las demas, pero cuando lo escuchas entero, funciona", ha finalizado.