Hailey Bieber vuelve a desmentir los rumores de embarazo: "¿No puedo estar hinchada ni una vez?"

Hailey Bieber es la portada del último número de la revista GQ y, en su interior, hay una larga entrevista en la que, nuevamente, le han preguntado a la modelo y empresaria por si llegará en algún momento una futura maternidad y, sobre todo, cómo enfrenta los rumores que tantas veces aparecen.

Dichos rumores, ha afirmado la esposa de Justin Bieber, son "desoladores", dado que los fans se creen algo así "varias veces al mes" y ella no puede sino sentirse agobiada con cada nuevo comentario sobre su vientre, habiendo sido los últimos y más sonoros este pasado verano, tras unas fotografías en bikini.

"¿No puedo estar hinchada ni una sola vez en lugar de haberme siempre quedado embarazada? La verdad, mentiría si dijera 'Oh, sí, me importan una mierda [esos rumores]'", ha afirmado la fundadora de la marca de belleza Rhode, añadiendo que esto le ha llevado a tomar una importante decisión.

Y es que Hailey y Justin tienen claro que, en el momento en el que haya un bebé en camino, los fans "serán los últimos en enterarse", porque primero han de ir su círculo cercano. "La verdad es que al final es bastante gracioso ver cuánto le importa a la gente", ha asegurado.

"A mí dejadme hacer lo que quiera con mi cuerpo y que elllos hagan lo que quieran con el suyo. Dejémoslo así", ha incidido la modelo de 26 años, agregando que la maternidad es algo que espera "con ansias", si bien ha matizado que "llegará cuando tenga que llegar".

Hailey y Justin, quienes llevan casados desde el 2018, tienen pensando que su experiencia como padres se convierta en "algo íntimo y privado" entre ellos y no en rueda mediática en la que sus hijos se conciertan rápidamente en celebrities. Eso sí, aunque quiere criar a sus futuros hijos lejos del centro de atención, reconoce que esta va a ser "totalmente inevitable".

"[Dije aquello] Antes de casarme", ha aclarado. “No sabía con quién me iba a casar en aquel entonces, estoy segura de ello. Tal vez me gustase la idea cuando tenía 18 años de no criar a mis hijos con ciertas cosas alrededor, pero mi vida es muy diferente ahora", ha finalizado.

En otro momento de la entrevista, además, ha hablado sobre las críticas en redes porque, cuando sale con su marido, ella vista de gala y él utilice un outfit completamente casual: "Es bastante gracioso porque veo a tanta gente hablar de eso… Pero es que él puede querer usar sudaderas holgadas para ir a cenar y yo puede querer usar un vestidito diminuto porque es así como me siento. No nos vamos a sentar y decir: 'Entonces, tú usas esto y yo me pongo lo otro'".