Justin Bieber la lía con la foto que publicó en sus 'stories' sobre la guerra en Israel

El ataque terrorista del pasado sábado en Israel perpetrado por Hamás ha despertado todo tipo de reacciones en redes sociales, y las celebridades no han sido ajenas al torrente de mensajes que se han producido.

Una de esas celebridades ha sido el cantante canadiense Justin Bieber, que publicó en su cuenta oficial de Instagram una story en la que pretendía solidarizarse con las víctimas.

En ella, el exitoso cantante, de 29 años, compartió el mensaje "Pray for Israel" ("Rezando por Israel"), pero el problema es la foto de fondo en la que estaba superpuesto el mensaje.

La foto en la que Justin Bieber compartió su mensaje no era otra que Gaza en ruinas, un desatino que no pasó desapercibido para sus seguidores, que no dudaron en criticar al cantante.

Al darse cuenta de su error, Justin Bieber procedió a borrar la imagen de sus historias de Instagram, pero quedaron guardadas capturas del momento.

"Justin Bieber sube un story en la que pone "praying for Israel" sobre una foto de Gaza destruida por los bombardeos de Israel. Qué locura", escribió el politólogo Alán Barroso junto a una captura.