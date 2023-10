Nacho Cano: "Mi mayor satisfacción personal es descubrir a gente con talento y llevarles a lo más alto"

Nacho Cano se acercaba al lugar de la entrevista tarareando la canción El Bautismo, que en la presentación de la segunda temporada de Malinche habían interpretado a capela todos los integrantes del grupo. Afronta este nuevo año con el aval de las casi doscientas mil personas que ya han visto el musical y, lo más importante, con el especial reconocimiento de parte de ese público, el mexicano. "Al final de la función algunos me decían, 'me voy orgulloso de ser mexicano. Gracias por el modo en que has contado mi historia'. Eso para mí lo es todo".

¿Qué le une especialmente a México y cuáles son sus primeros recuerdos de ese país?México fue nuestra entrada en América en la época de Mecano, cuando no nos conocía nadie. Vivimos con los mexicanos la evolución de un país donde sólo había baladistas, hasta llegar al pop y el rock. Por otra parte, yo vi que la Historia se había contado con una intención muy negativa e interesada, pero cuando investigas te das cuenta de que no fue así para nada. La Historia de México tiene un potencial brutal a nivel humano y espiritual, como no ha habido en otras conquistas o revoluciones. Con seres humanos como Moctezuma, Cortés o Malinche.

¿Se le está dando la vuelta a la imagen negativa que acarrea la figura de Malinche en México, vista tradicionalmente como una traidora?Se le ha dado la vuelta ya totalmente. Ha sido injustamente tratado en base a una mentira. Malinche pasó como la traidora cuando ella pertenecía a un pueblo enemigo de los aztecas, al que estos tenían subyugado. A ella la venden como esclava y cuando Cortés llega, el mensaje del Cristianismo era el de 'tú dejas de ser un esclavo y ya eres una persona'. Ella evitó mucha sangre porque era muy diplomática. Dominaba los idiomas náhuatl (idioma de los aztecas), maya y español. Era la traductora oficial. Le hacía a Cortés ser más benévolo y a que su pueblo comprendiera que ellos venían del Dios de la Guerra -Huitzilopochtli- y ahora llegaba el Cristianismo con el Dios del Amor. Yo pongo el símil del Universo, que se creó de una explosión. México se creó de un cambio brutal, de una explosión.



"Los españoles tenemos una habilidad especial para darle más bombo a lo negativo que a lo positivo"

Malinche es una reivindicación del mestizaje en el que se asentó América Latina, a diferencia de la América anglosajona que ya sabemos por dónde fue. Sin embargo, seguimos escuchando hablar de colonialismo y de genocidio sin ser capaces de defender nuestra historia.

Los españoles tenemos una habilidad especial para darle más bombo a lo negativo que a lo positivo. Hacemos un gran logro, y luego una 'cagadita', y le damos el bombo a lo segundo y lo otro lo olvidamos. Norteamérica es maravillosa, el país de la libertad… pero había esclavitud hasta hace no mucho y en los años sesenta la gente de color iba en la parte de atrás de los autobuses. Entonces, ¿qué tiene esta gente que de una rata hacen Disney, y nosotros que conseguimos cosas increíbles como el Descubrimiento de América o las primeras cartas de los Derechos

Humanos en Salamanca, no estamos hablando de eso?

"Le hemos dado un homenaje a la Guardia Civil con la familia del Duque de Ahumada, descendiente de Moctezuma"

En este musical está muy presente el flamenco pero, curiosamente, sin guitarras.

Creo que el flamenco tiene un elemento percutivo espectacular. Un bailaor de flamenco es un percusionista, con los pitos, las castañuelas y todo el cuerpo. Tenemos 150 micrófonos debajo de un suelo especial y también en el tacón de los zapatos. Cuando le das esa presencia sonora al bailaor y lo integras con los instrumentos del Rock’n Roll, tiene una potencia espectacular y es como una máquina imbatible.



Los artistas invitados han sido muy importantes durante esta primera temporada. ¿Qué buscaba con ello?Cuando esto vaya a México tiene que ir muy bien sustentado por el grupo de humanos más me interesa: los músicos. Ha venido Alex González, batería de Maná; la banda Recodo; el maestro Lizarra; el grupo de rock más legendario de México, el Tri. Acaba de venir el Mariachi Vargas para la celebración del 12 de octubre. Fíjate lo poco que conocemos nuestra historia. Si en la famosa Noche Triste -la derrota de Hernán Cortés frente a los mexica-, Moctezuma no le hubiera dicho a Cortés que cuidara de sus hijas, nosotros hoy no tendríamos a la Guardia Civil. ¡El Duque de Ahumada -fundador de la Guardia Civil- fue descendiente directo en decimoprimer grado de Moctezuma! Por eso le hemos dado un homenaje a la Guardia Civil, contando con la familia del Duque de Ahumada y el mariachi Vargas, juntos en el escenario. Esas son las cosas que tenemos que celebrar.



Ignacio de la Macarena Cano Andrés (Madrid, 1963) Compositor, productor y director de escena Los primeros pasos de Nacho fueron en el grupo Prisma. Formó parte entre 1981 y 1998, junto a José María Cano y Ana Torroja, del grupo pop Mecano. En esa etapa Nacho firmó algunas de las canciones más recordadas del pop de los 80 como "Un año más", "El 7 de setiembre", "Maquillaje", "Me colé en una fiesta", "La fuerza del destino" o "Barco a Venus". Su primer trabajo discográfico en solitario fue 'Un mundo separado por el mismo Dios', publicado en 1994. Después del álbum 'El lado femenino' (1996), llegó 'Amor humor' en 1999. En 2005 Nacho Cano presenta 'Hoy No Me Puedo Levantar (El Musical)' el mayor musical de creación española. En 2008, presenta 'A: un musical de Nacho Cano', su primer musical original enteramente propio donde escribe no solo la letra y música original, sino también el libreto y su desarrollo escénico.

Ofrecer alguna función semanalmente en inglés, ¿supone una apuesta arriesgada?Si esto funciona, a partir de la temporada próxima todos lo harán. Llevamos muchos años y estamos preparados para ofrecerlo. Es como cuando vas a Ibiza, donde todos los 'night shows' son en inglés. España ya es una potencia en los musicales. Tenemos que atender a ese contingente brutal de turistas internacionales y decirles: "chicos, os vais a enterar de parte de nuestra historia sin ir al museo, con flamenco, con unos tacos cojonudos y jamón".

¿Es importante que los espectáculos evolucionen de un año para otro?Todo en el arte evoluciona porque si no se convierte en un paquete rancio. Dependiendo de las figuras que vas integrando toma otros matices. Ahí está mi labor como director para mantener viva la función. Por eso es tan importante estas nueve becas que vamos a dar en México. Les vamos a dar la oportunidad a unos chicos de venir a España e integrarse en nuestra escuela, que ya es muy potente en flamenco, en inglés, en urbano, y así crecer con Malinche.



"La mujer es un ser que necesita ser querido para tener una vida plena, pero el hombre no tanto, es más cenutrio"

La mayoría de sus mejores canciones están interpretadas por mujeres: Mercedes Ferrer, Ana Torroja, Esmeralda Grao. ¿Cuando compone lo hace pensando en una voz femenina?Dices bien. Es una constante en mi vida que mis canciones suenan mejor en las mujeres. La música tiene belleza, sensualidad, delicadeza y aroma. Es muy propicio para que lo interprete una mujer porque ella siempre está pensando en el amor. La mujer es un ser que necesita vitalmente ser querido para vivir una vida plena. El hombre no tanto, es más cenutrio.

Echando una mirada a la libertad con que se vivió la Movida Madrileña, ¿no estamos sufriendo una especie de regresión, de ola de puritanismo?Es muy curioso porque hemos vuelto a lo que teníamos en la Dictadura, pero por el otro lado. Ahora tienes que hablar de una determinada forma y pensar de un determinado modo si quieres que te dejen tranquilo. Es lo que nos ha tocado vivir. Antes para ligar tenías una conversación, y ahora haces así con el móvil y ya está.



Con lo que nos gastábamos en un par de vinilos en los años ochenta, tenemos ahora toda la música que queramos en 'streaming'. ¿Cómo ha modificado eso el modo de vivir la música?Pienso que ha ido en detrimento de la música, porque muchos artistas no pueden vivir del arte. Antes tú vendías un disco y cobrabas, porque estaban más controlados los derechos de autor y eso favorecía que hubiera una industria. Ahora hay artistas que van buscando un 'like', más que una melodía que reconforte el corazón o te lleve a vivir la vida con más energía. En aquella época creábamos las canciones para que tuvieran más trascendencia. Sembrábamos un árbol para que se hiciera grande, y ahora en vez de eso tiras una planta.



"Ayuso está por encima de la derecha o de la izquierda. Es una persona que funciona, dice lo que piensa y así actúa"

Su último disco en solitario, titulado Nacho Cano (2001), contiene algunos de sus mejores temas. ¿Tiene pensado publicar algún nuevo trabajo en solitario o la vorágine que vive se lo impide?Estoy metido en esta vorágine y mi arte evoluciona hacia formatos no habituales. Estar ahora mismo contigo es mi obra de arte. He perdido ese concepto de que esto es sólo hacer un disco. Por ejemplo, ahora viene un musical que haré en Ibiza, bastante más relajado que este. También hace falta, porque me he metido una dosis de 13 años pensando en lo mismo. Voy evolucionando y me siguen pagando por lo que me gusta, que es mi mayor alegría.

¿De qué va ese nuevo musical? Se llama Ibiza Hippie Heaven y es la historia de los hippies americanos que no querían hacer la guerra del Vietnam y se vinieron a Ibiza. Se ve la evolución de los 70 a los 90, en lo musical, las drogas, la búsqueda espiritual…. Lo que es Ibiza.



Hay quien le ha reprochado su apoyo a Ayuso. ¿No somos capaces de dejar a un lado la política para valorar a un artista?Ayuso ganó en 176 ayuntamientos de 179 en la Comunidad de Madrid. Es decir, Ayuso está por encima de la derecha o de la izquierda. Es una persona que funciona, y lo que te dice lo piensa y actúa. No tengo más que decir.

"La Nochevieja de 2020 en la Puerta del Sol fue la actuación con más público que he hecho en mi vida"

El 31 de diciembre de 2020, en una vacía y húmeda Puerta del Sol, usted interpretaba al piano Un año más. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento tan emocionante, cuando la pesadilla de la pandemia estaba todavía a flor de piel? Nada sucede por casualidad. Utilizamos palabras como suerte o casualidad para intentar explicar lo que no entendemos. Cuando hice esta canción nunca pensaba que podría convertirse en un himno, pero sí que me gustaría tocarla algún día en la Puerta del Sol. Y fíjate, al final la vida me dio esa oportunidad. Lo hablé con Javier Adrados, mi jefe de prensa, y le dije que tendríamos que intentar tocarla y lo consiguió. Una serie de circunstancias te llevan ahí, a estar tú solo con tus cantantes y un piano, bajo la lluvia y con millones de personas viéndolo. Es la actuación en directo para más público que he hecho en mi vida.