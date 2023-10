La indirecta en redes de Xenia Tostado, mujer de Rodolfo Sancho: "Ten el valor de hacerle caso a tu corazón"

El caso del asesinato confeso de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho continúa dando que hablar y, mientras la estrategia de la defensa es demostrar que no fue premeditado, pues la sierra y el cuchillo que el acusado compró aseguran que era para su profesión de chef, en España continúa poniéndose el foco en Rodolfo Sancho y sus allegados.

El actor está inmerso en su nuevo proyecto audiovisual, El zorro, una serie de Amazon Prime Video que se estrenará en la primera mitad de 2024. Por ello, tendrá que formar parte de la promoción de la ficción, actos en los que él ha pedido no conceder ninguna entrevista a los medios para evitar que le preguntan por su vida personal.

A la espera de que se celebre el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, su familia prefiere mantenerse al margen en estos momentos. Sin embargo, su mujer, Xenia Tostado, sí ha publicado estos días algunos stories que parecen ser referencias a la etapa por la que están pasando.

"Creo que me duele el mundo", fue el texto que compartió hace unos días junto a la imagen de dos niñas abrazadas. Pero este domingo hizo otra publicación distinta.

"Durante años grabé esta frase por todas partes... Libros, carpetas, paredes... Incluso soñaba con tatuármela de mayor. No me la he tatuado, pero me la recuerdo a diario", escribió. "Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso".

Se desconoce si el mensaje iba dirigido a alguien, ya fuera a Rodolfo Sancho, a ella misma o a otra persona. Pero poco después parece que lanzó otra proclama con un claro destinatario: la gente que la juzga.

"El tiempo que inviertes en juzgar, comentar e interpretar la vida de los demás es directamente proporcional al miedo que tienes de hacerte cargo de tu propia vida y camino", reza el texto.