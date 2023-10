Brooklyn Beckham ha aprendido a convivir con las críticas, sobre todo porque entiende que, eligiese la profesión que eligiese, iba a ser tachado de "nepo baby", esos hijos de estrellas que obtienen renombre desde su empiezan una vida laboral únicamente por quiénes son sus padres. En su caso, nada menos que David y Victoria Beckham.

A sus 24 años, el primogénito del matrimonio británico, quien lleva mucho tiempo siendo considerado únicamente como un simple "aspirante a chef", ha respondido ahora en una entrevista que ha concedido a la revista Insider que no le molestan los comentarios sobre su trayectoria culinaria.

"Si soy honesto, estoy acostumbrado al odio", ha comenzado explicando Brooklyn. "La verdad es que no me molesta. Cocinar me hace feliz. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme que el hecho de que la gente se ponga a decir unas cuantas tonterías sobre mí", ha añadido el también modelo y fotógrafo.

Los comentarios comenzaron desde que él mismo dio el pistoletazo de salida a su canal de cocina, Cookin’ With Brooklyn, en diciembre de 2021, afirmando que sus recetas son demasiado simples, de que usa demasiado aceite o de que se le quedan crudas algunas carnes —ha preparado, entre otras cosas, un asado de carne, pollo frito o espaguetis a la boloñesa—.

Pero el marido de Nicola Peltz sí ha querido responder a sus críticos. "Mi mensaje para ellos es que sigan escribiendo de lo que quieran. Siempre habrá gente que va a intentar hundirte", ha explicado. "Yo estoy haciendo lo que me gusta y, además, currándomelo. Que sigan diciendo lo que quieran que a mí no me va a molestar, porque es tan sencillo como que voy a continuar haciendo lo mío", ha añadido.

"No soy un profesional en absoluto, solo estoy empezando. Así que voy a seguir haciendo mis videos y ya veré adónde me lleva esto", ha finalizado. No hay que olvidar que Brooklyn ha recibido el apoyo de algunas grandes figuras que también tienen negocios en el mundo de los fogones, como Snoop Dogg.

El rapero, que ha sido un amigo de la familia Beckham desde hace varios años, confesó a la misma revista recientemente que "si haces lo que se supone que tienes que hacer, igualmente te van a odiar", en referencia a que Brooklyn "no quiere jugar al fútbol ni ser cantante, sino chef", y que eso es de admirar, así como que cuenta con su apoyo y sus consejos porque le conoce "desde que era un bebé".