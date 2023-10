Rebecca Loos rompe su silencio tras el documental de los Beckham: "Que David asuma su responsabilidad"

Aunque nunca han dejado de ser una de las parejas más famosas del mundo, los Beckham han vuelto a ocupar titulares en las últimas semanas por el documental que Netflix ha estrenado sobre su vida.

De manera casi inevitable, un nombre ha surgido en su emisión: el de Rebecca Loos, la que fuera asistente personal de la familia durante su estancia en Madrid, que mantuvo un sonado affaire con el futbolista.

Ahora, Loos, que vive retirada en Noruega con su marido y sus dos hijos, ha roto su silencio sobre el documental en una entrevista exclusiva publicada este domingo por el Daily Mail.

"Es todo, 'pobre de mí'. (David) necesita asumir la responsabilidad", dice Rebecca Loos acerca de la parte del documental en la que habla sobre sus problemas maritales durante su etapa en el Real Madrid.

"Él puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa, como si yo hubiera inventado estas historias", agrega Loos, que ahora es monitoria de yoga.

"Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria", añade Loos, nacida en Madrid e hija de un diplomático neerlandés y una madre hispano-británica.

Sobre las quejas de los Beckham acerca de las historias que publicaba entonces la prensa, Loos es clara: "Sí, las historias eran horribles, pero son ciertas".

"Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento", dice Loos. "Pero él específicamente hizo que pareciera... mi culpa, que él no tuvo nada que ver con esto", añade.

Por qué rompe su silencio

"Me llevó mucho tiempo decidir si hablaría de esto hoy... si me quedo en silencio seré conocida como la mentirosa, la que inventó las historias", dice Rebecca Loos al Mail. "Y también tengo familia y también tengo hijos y ellos también tienen Google y también pueden ver documentales. Y quiero que sepan que su madre fue lo suficientemente valiente como para enfrentarme a ellos y defender la verdad", dice.

"Había oído que se estaba preparando un documental, pero supuse que se centraría únicamente en la carrera futbolística de Beckham. Recuerdo que pensé: 'Bien por él, es un gran jugador'", dice Loos en la entrevista.

"Nunca pensé que hablarían abiertamente sobre su matrimonio. Salió un miércoles. Así que el jueves por la mañana me levanté, desayuné con los niños y revisé mi Instagram. Me di cuenta de que tenía unos cientos de seguidores nuevos, lo que sucede de vez en cuando. Así que no pensé mucho en eso. Dejé a los niños en la escuela y me fui a trabajar", prosigue.

"Luego comencé a recibir llamadas de periodistas que pedían mi reacción. Y entonces, de repente, me di cuenta de que debían haber dicho algo, pero no sabía qué", añade la exmodelo.

"En casa me conecté y vi todos los artículos. Estaba realmente confundida. Luego me senté en el sofá y vi ese episodio y quedé muy sorprendida", confiesa Rebecca Loos.

A día de hoy, dice que nunca quiso romper el matrimonio: "Nunca, jamás, jamás. Quiero que la gente sea feliz. Quiero que las familias sean felices. No quiero romper las cosas", dice Loos, que gracias a la fama adquirida esa época participó en un reality en Países Bajos donde conoció al que es ahora su marido.

"Las cosas pasan por una razón. Y ahora tengo una vida maravillosa con mi increíble marido y mis hijos", concluye.