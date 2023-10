El Congreso de los Diputados lleva cinco meses sesteando, sin actividad legislativa y sin sesiones de control al Gobierno, aunque el Tribunal Constitucional dictaminó en 2018 que estar en funciones no exime al Ejecutivo de ser fiscalizado. La niebla política lo envuelve todo. Las conversaciones de Pedro Sánchez para formar gobierno con el apoyo imprescindible de Junts, y la amnistía como moneda de cambio, entran en su cuarta semana y no se descarta nada: ni una investidura de la noche a la mañana, aunque ya no será exprés, ni el bloqueo. Fuera de esa cápsula a la que muy pocos llegan, el tiempo apremia y hay asuntos urgentes que piden paso.