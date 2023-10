Un mes en coma y el cráneo partido en trozos tras un accidente en patinete: "Que se pongan casco"

En muy poco tiempo, los patinetes eléctricos se han convertido en un elemento más en nuestras ciudades. Cada vez se ven más y los ayuntamientos empiezan a verse abrumados en materia de normativa... y de accidentes.

Un accidente es lo que sufrió Joan Cuscó. Tal y como recoge Telecinco, sufrió un grave accidente en San Cugat del Vallés, Barcelona, cuando su patinete pasó por encima de un bache que él no había visto.

Salió disparado y aterrizó de cabeza: "Se me rompió el cráneo en 50.000 pedazos, de hecho a mi mujer le preguntan los médicos que si me he caído de un puente", dice.

A la mujer de Joan llegaron a preguntarle si quería donar los órganos de Joan, dada la gravedad de su estado: "Menos mal que mi mujer decidió no desconectarme, si no no estaríamos aquí", dice ahora.

Pasó un mes en coma, pero empezó de cero. "Cuando desperté del coma, incluso me preguntaban el nombre de mis hijos y no me acordaba". En estos dos años ha tenido que aprender de nuevo a caminar y a hablar.

Aún así, tiene graves secuelas: no tiene gusto, ni del olfato, y tiene algunos daños neurológicos, pero tiene claro su mensaje: "Veo a chicos jóvenes que van con la capucha, y digo, bueno, no sé si creen que la capucha les protege de algo. Que lleven casco".

La obligatoriedad del casco es algo que debería estar vigente, piensan también los médicos. Pascual Piñera, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de urgencias SEMES, dice a Telecinco que "probablemente vemos más traumatismos craneoencefálicos graves por accidentes de patinete que por moto o por coche. Creo que el casco debería ser obligatorio".