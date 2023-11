Así es el entrenamiento de fitness y yoga de Cristina Pedroche, la presentadora que ya ha regresado a 'Zapeando'

Si por algo se caracteriza Cristina Pedroche es por su facilidad para compartir tanto lo bueno como lo malo a través de sus redes sociales y en los programas donde trabaja, como Zapeando. La vallecana, que acaba de ser madre, suele optar por una vida sana a base de mucho deporte, y comparte sus ejercicios en redes sociales.

Y es que la mujer de David Muñoz es una apasionada del deporte de fuerza y del yoga, una actividad que compagina con su ajetreada vida tanto antes, durante y después del embarazo de su hija Laia.

Pedroche comparte su rutina en televisión

De hecho, Pedroche ha vuelto a sus entrenamientos habituales desde que diera a luz a su hija el pasado mes de julio. Ya en agosto, la presentadora de Password compartía su rutina con tan solo una esterilla y una goma elástica.

"Poco a poco sacando tiempo para el autocuidado porque voy entendiendo que para cuidar necesito estar cuidada yo. (Aunque me cuesta). 20 minutos de ejercicios en el tronco para ayudar en la reeducación abdominopélvica. (Por supuesto antes de hacer nada fui a la revisión del suelo pélvico con la fisio especializada)", detallaba la vallecana junto a un vídeo a cámara rápida sobre su entrenamiento.

En cuanto al yoga, Cristina Pedroche también se deja llevar por su respiración para volver a su vida 'normal'. "Poco a poco volviendo a todo. Hoy solo me he dejado llevar sintiendo mi respiración. Esto me lo tengo que aplicar en todo. Simplemente fluir. Namasté", describía la colaboradora televisiva.

Sin embargo, antes de su embarazo, era habitual que Cristina Pedroche diera las claves de su entrenamiento fitness, destacando que sus básicos para estar en forma eran "fuerza, yoga y meditación".

Y es que la actividad física que ha practicado habitualmente Cristina Pedroche se resume en 45 minutos de entrenamiento de fuerza y yoga diariamente, lo que describe como "mejor combinación del mundo" para ella.

Con la fuerza, la colaboradora de Atresmedia tonifica, entre otras zonas, sus glúteos, importantes para el rendimiento y la salud, pues esta parte del cuerpo entrenada mejora el equilibrio y la amortiguación, además de reducir las lumbalgias.

En cuanto a su rutina de yoga, Cristina Pedroche expresa que dicho deporte no consiste en "ser la persona más flexible del mundo", sino que es "el camino de mejora tanto física como espiritualmente".