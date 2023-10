José Andrés recuerda todo lo que el chef Hilario Arbelaitz hizo por su padre: "Sintió que su restaurante era una nueva familia"

El chef español José Andrés, bien conocido por sus más de 30 restaurantes en Estados Unidos, sus dos estrellas Michelin en uno de ellos o su ONG World Central Kitchen, acudió la semana pasada al congreso San Sebastián Gastronomika, donde conversó sobre Nacho Medina sobre su profesión. Pero también tuvo tiempo para recordar alguna emotica anécdota familiar.

En concreto, el cocinero habló de su padre aprovechando que ese año se homenajeaba a Hilario Arbelaitz, dueño del Zuberoa, restaurante en Gipuzkoa que heredó de su madre y que lleva más de 50 años en activo. "Es gente muy mágica", dijo sobre él, especialmente por el trato que le dio a su padre.

"Mis padres se vinieron al ladito del Zuberoa, a una residencia que estaba muy cerca de mi hermano y estaban muy bien cuidados. No podían estar en mejor sitio", explicó. "Yo les dejé dicho a Zuberoa que él bajaría a comer, y bajaba muy a menudo y le daba la vara a todos los clientes, casi mesa por mesa".

"Mi padre, en sus últimos meses de vida, sintió que Zuberoa era como su nueva familia", agradeció. "El premio a Hilario no solo se lo han dado por sus años de trabajo", añadió, en referencia a todas las "maneras de ser cocinero" que existen más allá de dar de comer.

"Me hizo mucha ilusión ver ese homenaje a Zuberoa, y realmente lo aprecié porque todavía había más historias por las que le dieron el premio", sostuvo José Andrés. "Lo que hicieron por mi padre es algo que no olvidaré jamás. Cuidaron a mi padre en los últimos meses de su vida como no lo estaba cuidando ni yo".