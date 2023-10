José Andrés, durísimo contra Belarra por acusar a Israel de genocidas: "No representa a España, Sánchez debería cesarla"

José Andrés ha respondido con un duro mensaje a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por sus palabras sobre la guerra de Israel contra Hamás. Todo viene de la "condena", a través de un comunicado de la Embajada de Israel en España, por las palabras "inmorales" pronunciadas por "ciertos miembros" del Gobierno español con las que, según el Ejecutivo israelí, se alinean con el grupo islamista de Hamás.

"Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas", se puede leer en el comunicado publicado en X.

Belarra ha respondido muy tajante a ese texto: "Su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz, no dejan entrar ayuda humanitaria. Denunciar ese genocidio no es 'alinearse con Hamás', es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror".

Entonces, José Andrés, que hace unos días donó un millón de dólares de ayuda para los gazatíes, ha hecho lo propio, en este caso dirigiéndose de forma tajante y muy dura a la política, instando a Pedro Sánchez a cesarla de su cargo.

"Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos. Después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza. Al final debemos pedir por la Contención de todas las partes…pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores…", comienza escribiendo el chef.

"¿Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre?… Usted es Pro @KremlinRussia_E y Pro Hamas? Usted no me representa a mi ni a España. No merece ser ministra… Presidente @sanchezcastejon debería quitarla de su cargo…", finaliza José Andrés, haciendo alusión a Rusia.