Justin Timberlake se pronunció a favor de que la mujer eligiese años después del aborto de Britney Spears

Ocurrió hasta en dos ocasiones, lo que a día de hoy, tras el anuncio de Britney Spears de que abortó porque él le dijo que no "sería feliz" y que ambos eran demasiado jóvenes, ha conllevado cierta ola de críticas a Justin Timberlake, que según su círculo cercano se ha "refugiado en su familia". Pero el artista ha declarado y abogado públicamente porque sea la mujer quien decida.

La primera ocasión fue en 2008. El cantante de éxitos como Mirrors y su entonces novia, Jessica Biel, asistieron a un mitin en favor del candidato a la Casa Blanca Barack Obama para pedir el voto de los presentes por el candidato demócrta. Y Timberlake habló en aquel momento de los derechos de las mujeres.

En un momento dado, afirmó: "Nadie debería poder decirte qué puedes hacer con tu cuerpo". Esa frase, junto a la broma que le siguió —"Le doy a Jess el derecho de elegir dónde vamos a comer todo el tiempo. Lo curioso es que lo que ella elige suele ser lo correcto"—, han sido rescatadas por los usuarios, dado que él no lo cumplió.

Sin embargo, la segunda ocasión en que lo dijo fue incluso más flagrante la "hipocresía", según los fans de la artista. Fue cuando entonó el mea culpa y le pidió perdón a Britney por su trato hacia ella durante su relación y durante la tutela que vivió. No hay que pasar por alto que el artista estaba en el punto de mira por cómo le había dejado de cara a la opinión pública el documental de The New York Times Framing Britney Spears.

"Independientemente de nuestro pasado, haya sido bueno o malo, y sin importar el tiempo que haya transcurrido, lo que le está sucediendo [a Britney] está mal, así de sencillo", afirmó, para luego añadir: "A ninguna mujer se le debería impedir jamás tomar las decisiones sobre su propio cuerpo".

Esto ha molestado incluso más a los fans, entendiendo que si Justin tenía entonces edad suficiente para dejar embarazada a Britney —y luego mofarse de haberle quitado la virginidad— también la tenía para haber acarreado las conecuencias, según sus propias palabras.

Aún así no parece que la cantante de temas como Womanizer vaya a querer entrar en más polémicas de las que aparecen en el libro, razón por la cual ha desestimado el hacer entrevistas individuales más allá de que la ha concedido previamente a la revista People. Britney no quiere que los titulares roben protagonismo a su libro y, dado que apenas necesita más publicidad, prefiere no tratar con periodistas —amén de que no guarda un buen recuerdo de ese tipo de entrevistas desde que le hiciesen llorar en directo en una—.