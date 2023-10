Britney Spears asegura en sus memorias que fue Justin Timberlake quien le fue infiel

Ya han comenzado a salir a la luz los primeros fragmentos de The Woman In Me [La mujer que soy], el libro de memorias que Britney Spears ha escrito y que sale a la venta tanto en Estados Unidos como en España la semana que viene. Y uno de los datos más sorprendentes desmonta todo lo que se creía cierto sobre su ruptura con Justin Timberlake: quién le fue infiel a quien.

En aquella época, año 2002, fue la Princesa del Pop quien asumió toda la culpa, pasándose días llorando tanto en privado como en entrevistas mientras él se lucraba y daba a entender la infidelidad que había sufrido con la canción Cry me a river, donde hablaba que había descubierto precisamente quién era ese hombre con quien le puso los cuernos y que admitió haber compuesto tras una discusión con su ya expareja.

Britney Spears jamás negó las acusaciones de infidelidad de Justin y lanzó su canción Everytime al año siguiente. Esta se entendió como una respuesta directa a Cry me a river, en la que le pedía perdón. Ahora, eso sí, los fans creen que le está hablando al hijo que perdió.

Sin embargo, Britney sí ha querido responder muchos años y una tutela después y, aprovechando que ya ha salido a la luz el aborto que vivió con Timberlake porque no le haría "feliz" tener un hijo siendo tan joven —aunque luego se mofó de haberle quitado la virginidad a ella en una entrevista—, ahora ha sido el tema de la infidelidad.

Según explican desde el portal de noticias TMZ, que ya ha tenido acceso al libro, la autora de éxitos como Toxic o Womanizer no nombra quién era esa mujer con quien Justin la engañó, aunque sí que se trataba de una celebrity. Además, Britney explica que la mujer ahora tiene una familia y es feliz y prefiere no hacerle pasar por esto, si bien es cierto que los fans ya han comenzado a elucubrar.

Desde el medio Page Six han comenzado a investigar la hemeroteca y han dado con un posible nombre: Nicole Appleton. Nicole, canadiense, formó parte de la girl band británica All Saints y ella y Justin fueron cazados por los paparazzi regresando a su hotel St. Martins Lane desde el Mayfair Club, en Londres, después de una noche de fiesta en el año 2000.

Nicole Appleton se casó de nuevo 2021, si bien antes había tenido varios sonados romances con Robbie Williams y con quien fue su marido y padre de su hijo, el vocalista de Oasis, Liam Gallagher.