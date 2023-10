Familia de Iván Illarramendi, español desaparecido tras los ataques de Hamás: "no tenemos pruebas de que esté secuestrado"

La familia de Iván Illarramendi, el ciudadano español desaparecido en Israel tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, ha negado tener información sobre su situación. Así lo ha manifestado Danny Garcovich, suegro del desaparecido, cuya hija Dafna también se halla en paradero desconocido: "No tenemos ninguna prueba de que estén secuestrados", ha dicho en una entrevista para RTVE.

"No hay ninguna indicación, y hasta que no tengamos esta prueba, los consideramos desaparecidos, pero no secuestrados", ha contado Garcovich. "Hamás no ha proporcionado ninguna lista".

Según ha explicado el Gobierno español, Israel le proporcionó una lista de potenciales secuestrados donde sí figuraba el nombre de Illarramendi. Sin embargo, Garcovich ha cuestionado esa información: "Estoy dando la versión oficial del Gobierno de Israel, cómo los otros gobiernos lo cataloguen es totalmente distinto".

"Hay algunas personas que han dado indicios de vida", ha contado el suegro de Illarramendi, que se presentó como "el comandante del cuerpo de bomberos de la zona de la Franja de Gaza". "Han sido mostradas por Hamás, lo podemos confirmar porque lo hemos visto", sentenció.

"Mientras no veamos una prueba similar, no podemos confirmar nada y los tenemos que catalogar como desaparecidos, para poner orden", matizó el suegro de Illarramendi.

"En este momento, Hamás está pidiendo que Israel deje de bombardear Gaza para poder liberar a los prisioneros, por lo menos mujeres y niños", recordó Garcovich, que aun así quiso recordar que al menos "eso es lo que Hamás dice y lo que los medios están publicando".

Iván llarramendi y su pareja, Dafna, vivían en el kibutz Kissufim, a dos kilómetros de la Franja de Gaza. Ambos desaparecieron el 7 de octubre, durante los ataques a Israel.

Illarramendi tiene 46 años y es natural de Zarautz mientras que su mujer, de 47, es chilena con raíces israelíes, según ha informado Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena en Israel. La pareja se encontraba en el interior de su casa, en un kibutz, donde residían con 300 personas más que se dedican a la actividad agrícola, en el momento del ataque de Hamás a Israel.