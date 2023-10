Gwyneth Paltrow quiere vender 'Goop' y "desaparecer de la vida pública"

Velas con olor a vagina o con olor a orgasmo, miniconsoladores portátiles, una ouija, un sillón para parturientas... Los artilugios que ha puesto a la venta y que han sido un éxito de Goop parece que ya no le llenan a su propietaria, Gwyneth Paltrow, que ha dado a conocer que está pensando en deshacerse en algún momento de su gallina de los huevos de oro y "desaparecer".

La actriz de 51 años ha concedido una entrevista para la revista Bustle y en ella ha hablado de motivaciones futuras y de las cosas que hay que dejar atrás para seguir avanzando. Y, entre sus planes, se encuentra el vender la web que tan rica le ha hecho, sobre todo gracias a ciertos productos "absurdos pero increíbles".

"Aún no estamos listos para vender. Necesito todavía algunos años más", ha afirmado la ganadora del Oscar, que aún así ha afirmado que estaría "feliz con ello" cuando el periodista le ha sugerido hacer "una salida dramática" para su 55º cumpleaños.

"Literalmente voy a desaparecer de la vida pública", ha revelado Gwyneth Paltrow, "nadie volverá a verme nunca más". Y todo porque, según ella, ya no consigue ninguna satisfacción personal de su vida en Hollywood, sino que es "crear, colaborar, escuchar nuevas ideas, innovar, pensar en el futuro, en estrategias, tener visióne [de futuro] y ese tipo de cosas" las que de verdad la motivan profesionalmente.

De hecho, ha compartido que para ella el dinero no es en absoluto una motivación, ni en su vida profesional ni en lo personal, si bien es cierto que es una frase que puede decir porque lo tiene. "Nunca podría sentirme atraída por un tipo muy rico" , ha dicho Paltrow, quien está casada con el productor Brad Falchuk.

"Y no tomo mis decisiones para obtener beneficios de manera incorrecta. Yo siempre he hecho películas independientes, no sé", ha continuado la actriz de cintas como la saga Iron man o Se7en. "El dinero nunca ha sido lo mío, nunca ha sido mi motor", ha insistido.

Asimismo, la hija adoptiva de Talavera de la Reina también ha querido hablar de su empresa, explicando que ella paga religiosamente por cada producto que utiliza de Goop. "Yo lo compro todo en Goop", ha afirmado Paltrow, que ha agregado: "Existe un concepto en la Cabalá llamado Pan de la Vergüenza. Es la idea de que si consigues cosas sin ganártelas, en un momento dado perderán su valor, lo que puede llegar a corromperte".

"Cuando mis amigos comienzan sus propios negocios, siempre les digo: 'No regales tus cosas. Estás creando algo valioso, insuflándole importancia cada vez que los utiizas, todo el tiempo'", ha continuado Gwyneth, que ha finalizado: "Así que nunca pregunté si podía conseguir [sus productos de Goop] gratis. No sé. Podría, pero me gusta pagar por ello. Creo que es bueno. Tienes que pagarlo".