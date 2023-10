Steisy habla sin tapujos sobre su enemistad con Oriana: "Me levantó la mano y me dio empujones y codazos"

La mala relación entre Patricia Steisy y Oriana Marzoli viene de lejos. Las tronistas no podían ni verse la cara cuando ambas participaban en Mujeres y hombres y viceversa y parece que poco ha cambiado desde entonces.

Steisy ha acudido al pódcast de Malbert, Querido hater, y cuando el presentador ha querido compararla con Oriana, la granadina ha reconocido sin titubear que sigue sin caerle nada bien.

"Es una persona clasista", ha criticado: "No me gusta que se meta con las personas y las haga sentir mal por su físico o su belleza". Por su estilo de reality, considera que es un "poco harpía y chusma".

Unos insultos que no se han quedado ahí. Steisy se ha desahogado de lo lindo recordando cuando Oriana intentaba "amargarle la existencia" porque ella tenía más protagonismo.

"A mí me subió la mano", ha asegurado. Un ataque detrás de cámaras que "todos vieron" y que se sumó a "empujones y codazos" descontrolados. Un tipo de violencia por la que, como ha recordado, ha llegado a recibir hasta denuncias de otras personas.

😈 @patricia_steisy y todo lo que Hombres, mujeres y viceversa le dio.



Nuevo episodio de Querido hater con @itsmalbert ya disponible. 👉🏻 https://t.co/kTT7gpCFcR pic.twitter.com/NNuPybokN2 — Podimo Spain (@PodimoSpain) October 18, 2023

"Si una niña de 33 años lo único que busca para meterse con las personas es el físico, es porque es una envidiosa, insegura y solo quiere ser protagonista", ha continuado: "Es mala persona".

Además, ha querido dejar claro que su rechazo a Oriana no tiene nada que ver con los celos. "¿Envidia de qué? ¿De una persona que se ha gastado todo el dinero que ha ganado en bolsos y no ha ahorrado y que solo tiene relaciones tóxicas con sus novios que dejan que le hagan de todo porque no sabe estar sola?".

Parece que Steisy tiene claro los defectos de Oriana y no tiene problema con comentarlos a cámara. Aunque en el programa de Malbert también se ha enfrentado a sus propios errores, ha querido defender que no tiene nada que ver con ella.